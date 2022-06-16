Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 Disney'de ne zaman başlayacak? Sinema dünyasının en bilindik karakterlerinden biri olan Recep İvedik bu kez Disney Plus için geliyor. Recep İvedik 7'nin çekimlerinden ilk görüntüler basına sızdı. Disney+ Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda 'Recep İvedik 7 çok yakında Disney+’ta' denildi. Peki Recep İvedik 7 Disney'e ne zaman gelecek?

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 Disney'de ne zaman başlayacak? Sinema dünyasının en bilindik karakterlerinden biri olan Recep İvedik bu kez Disney Plus için geliyor. Recep İvedik 7'nin çekimlerinden ilk görüntüler basına sızdı. Disney+ Türkiye'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Recep İvedik 7 çok yakında Disney+'ta" denildi. Peki Recep İvedik 7 Disney'e ne zaman gelecek?

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakteri oldukça fazla sevildi. Sinemada da büyük başarılar elde eden Recep İvedik serisinin son filmi bu kez dijital platform için geliyor. Disney Plus'ta yayınlanacak olan Recep İvedik 7'den gelen ilk görüntüler kafaları karıştırdı.

Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak?

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan ‘Recep İvedik 7'nin setinden ilk kareler paylaşıldı. Recep İvedik 7'nin ne zaman yayına gireceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak gelen bilgilere göre filmin 2023'te gösterime gireceği yönünde.

Recep İvedik 7 Disney'de ne zaman başlayacak?

Recep İvedik 7 filmi ile ilgili Disney'den heyecanlandıran paylaşım geldi. Disney+ Türkiye sosyal medya hesabından gelen paylaşımlarda dizinin yakında sadece Disney Plus'ta olacağı ifade edildi.

Recep İvedik 7 nerede yayınlanacak?

Togan Gökbakar'ın yönetmenliğini, Şahan Gökbakar'ın başrolünü üstlendiği ‘Recep İvedik 7' filmi çok yakında sadece Disney+'ta yerini alacak.

Recep İvedik 7 konusu nedir?

Gişe rekortmeni serinin yeni filminde, şehir hayatı ve ekonomik koşullardan bunalan Recep İvedik, en yakın arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak babaannesinden kendisine miras kalan köy evine gitmeye karar verir. Köy hayatının tadını çıkaracağı sırada, köye ve civar ormanlara zarar verecek büyük bir projenin varlığından haberdar olan Recep İvedik, köylülerle el ele vererek, bu projeye karşı heyecanlı ve komik bir maceraya atılacaktır.