Arabaşı çorbası nasıl hazırlanmalı?

İç Anadolu'ya özgü bir çorba olan arabaşı çorbası; Yozgat, Eskişehir, Karaman, Konya, Kayseri, Kırşehir, Afyon, Nevşehir gibi illerin mutfak kültürünün önemli bir unsurudur. Gelin bu çorbaya daha yakından bakalım ve tarifini öğrenelim...



Arabaşı çorbası Türk mutfağının özel çorbalarındandır. İç Anadolu'ya ait bir lezzet olan arabaşı, Yozgat, Eskişehir, Karaman, Konya, Kayseri, Kırşehir, Afyon ve Nevşehir'de sevilerek tüketilir. Arabaşı çorbası 2012 senesinde Yozgat Belediyesi tarafından Türk Standartları Enstitüsü'ne tescil ettirilmiştir. Arabaşı isminin ise nereden geldiği tam olarak bilinmemektedir.

Arabaşı nasıl bir çorbadır?

Arabaşı çorbası diğer çorbalar gibi ekmekle tüketilmez. Bu çorbanın yanında özel olarak hamur hazırlanır. Çorba içilirken hamur çiğnemeden yutulur. Hamur ve arabaşı adeta ayrılmaz birer ikilidir. Çorbanın yanında yapılan hamur un, su ve tuzun pişirilmesiyle hazırlanır. Çorba ise keklik ve horoz etiyle yapılabilir. Arabaşı çorbası kalabalık ortamlarda aynı tastan herkesin içmesiyle tüketilirdi. Tastaki çorbaya hamuru ilk kez düşüren kişinin evinde bir sonraki arabaşı çorbası yapılır ve yine kalabalık bir şekilde tüketilirdi.

Türkiye'de hangi illerde arabaşı çorbası tüketiliyor?

Arabaşı çorbası yaygın olarak İç Anadolu'da tüketilir. Türkiye'de Çorum, Nevşehir, Ankara, Antalya, Burdur, Denizli, Muğla, Niğde, Sivas, Konya, Aksaray, Afyonkarahisar, Mersin, Eskişehir, Karaman, Kütahya, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Isparta ve Kayseri'nin Türkmen ağırlıklı ilçelerinde bilinen bu özel çorba başka illerde de sofraları süsler.

Arabaşı çorbası nasıl hazırlanır?

Arabaşı çorbası için ihtiyacınız olacak malzemeler; 1 kilogram tavuk eti, 1 su bardağı un, 2 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı biber salçası, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz, 1 tane limonun suyu, 1 çorba kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ gerekir. Tavuğu haşlamak için 1,5 litre su gerekir. Hamur için 1,5 su bardağından 1 parmak fazla un, 1 tatlı kaşığı tuz, 5 su bardağı su gerekir.

Öncelikle işe çorbanın hamuru hazırlanarak başlanır. 3 su bardağı su ve tuz tencereye alıp kaynamaya bırakın, kalan 2 bardak suyu ve unu ayrı bir kapta boza kıvamına gelene kadar çırpın ve kaynayan suya ekleyin. Pürüzsüz bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Hafifçe ıslattığınız orta boy yuvarlak bir tepsiye bu karışımı dökün ve buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.

Şimdi çorbayı hazırlamaya başlayabilirsiniz. 1,5 litre suda 1 kilo tavuk etini haşlayın. Daha sonra suyunu süzüp tavuk etini didikleyin.

Bir tavada 1 su bardağı unu rengi dönene kadar kavurun. Daha sonra bu unu bir kaseye alıp biraz su ile açın. Tencereye yağ koyup salçayı kavurun ve tavuk suyunu ekleyin. Daha sonra az önce su ile açtığınız kavrulmuş unu da tencereye ekleyin ve topaklaşmaması için hızlıca karıştırın. Topaklaşma olursa blenderdan geçirin. Sonrasında didiklediğiniz tavukları da tencereye alın. Çorbanızın kıvamı çok koyu olursa kaynamış suyla kıvamını açabilirsiniz. Baharatlarını ve bir limonun suyunu ekledikten sonra 20 dakika daha kaynatın. Buzdolabında dinlendirdiğiniz hamuru dilimleyip çorbayla birlikte servis yapın. Afiyet olsun.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.