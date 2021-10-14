TYB İstanbul’dan Erşat Salihi’ye destek ve tebrik mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Irak Türkmen Cephesinin (ITC) eski genel başkanı Erşat Salihi’nin Irak erken genel seçimlerinde Kerkük 2. bölgeden yeniden milletvekili seçilmesi dolasıyla tebrik mesajı yayınladı.

Bıyıklı Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınladığı tebrik mesajında, Salihi'yi kutlayarak, şunları kaydetti:

“Irak Türkmenlerinin küresel ve bölgesel oyunlara rağmen temel haklarından vazgeçmeden haysiyetli bir şekilde verdikleri var olma mücadelesini yakından takip ediyor ve yürekten destekliyoruz.

Türkmenlerin Irak halkını oluşturan diğer kesimlerle uyum içerisinde ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmeleri, öncü şahsiyetlerin vereceği mücadeleyle mümkün olacaktır. Bölgenin gerçekleri bize bunu açık bir şekilde göstermektedir.

Bu açıdan ömrünü milletine vakfeden Sayın Erşat Salihi'nin milletvekili seçilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Hakları ve özgürlükleri uğruna şehitler vermiş siz Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı zafer sevinci bize bayram mutluluğu yaşatmıştır.

Bütün yazarlarımızın kalpleri sizlerle birlikte atmaktadır. Türkiye sadece devlet olarak değil bütün sivil toplum kuruluşlarıyla da her zaman yanınızdadır. Sevinciniz sevincimiz, zaferiniz zaferimizdir. Sizleri yürekten tebrik ederiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.