DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bıçaklı saldırıya uğrayan İngiliz milletvekili hayatını kaybetti
Kavcıoğlu'ndan 'spekülasyon' uyarısı
Toplatılan ilaçlar listesi | Hangi ilaçlar toplatılacak?
Aliyev: Ermenistan işgalindeki topraklar, İran’dan Avrupa’ya uyuşturucu ticaretinde kullanılıyordu
Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
Hollanda'da enerji krizine tüketici lehine çözüm: Vergide indirime gidilecek!
Alpler'de başlayan keçi çiftliği hayali Sivas'ta gerçekleşti
Apple, Kur’an-ı Kerim uygulamasını App Store’dan kaldırdı, tepkiler çığ gibi…
Erdoğan: CHP zihniyeti imam hatipleri hep bir tehdit olarak görmüştür
Mühendislik tamamlama yerleştirme sonuçları 2021 | Teknik öğretmenler mühendislik yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
Yeni Zelanda resmi büyücüsünün işine son verdi
2022 polis maaşı | 2022 polis maaşı ne kadar olacak? 2022'de polisler kaç lira zam alacak?
'Kurşunlar yağmur gibiydi, istediğin kadar kurşun sıkıldı'
ANALİZ: Türkiye'nin Doğu Avrupa'da etkisi güçleniyor
Avrupa'da otomobil satışlarında sert düşüş

TIMETURK / DÜNYA / TYB İstanbul’dan Erşat Salihi’ye destek ve tebrik mesajı

TYB İstanbul’dan Erşat Salihi’ye destek ve tebrik mesajı

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı Irak Türkmen Cephesinin (ITC) eski genel başkanı Erşat Salihi’nin Irak erken genel seçimlerinde Kerkük 2. bölgeden yeniden milletvekili seçilmesi dolasıyla tebrik mesajı yayınladı.

22 Saat Önce
2021-10-14 19:38:21
TYB İstanbul’dan Erşat Salihi’ye destek ve tebrik mesajı

unnamed_28

Bıyıklı Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınladığı tebrik mesajında, Salihi'yi kutlayarak, şunları kaydetti:

“Irak Türkmenlerinin küresel ve bölgesel oyunlara rağmen temel haklarından vazgeçmeden haysiyetli bir şekilde verdikleri var olma mücadelesini yakından takip ediyor ve yürekten destekliyoruz.

Türkmenlerin Irak halkını oluşturan diğer kesimlerle uyum içerisinde ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilmeleri, öncü şahsiyetlerin vereceği mücadeleyle mümkün olacaktır. Bölgenin gerçekleri bize bunu açık bir şekilde göstermektedir.

Bu açıdan ömrünü milletine vakfeden Sayın Erşat Salihi'nin milletvekili seçilmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir.

Hakları ve özgürlükleri uğruna şehitler vermiş siz Türkmen kardeşlerimizin yaşadığı zafer sevinci bize bayram mutluluğu yaşatmıştır.

Bütün yazarlarımızın kalpleri sizlerle birlikte atmaktadır. Türkiye sadece devlet olarak değil bütün sivil toplum kuruluşlarıyla da her zaman yanınızdadır. Sevinciniz sevincimiz, zaferiniz zaferimizdir. Sizleri yürekten tebrik ederiz.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş