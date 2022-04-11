2022 Ara tatilde öğretmeler okula gidecek mi? İkinci dönem ara tatil öğretmen semineri uzaktan mı, online mi? Öğretmen Mesleki Çalışma seminerleri ara tatilde yapılacak mı? Sorusu ara tatile çıkan öğretmenle tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İkinci dönem ara tatili ile milyonlarca öğrenci tatile çıktı. Öğretmenler de ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor.

2022 Ara tatilde öğretmeler okula gidecek mi? İkinci dönem ara tatil öğretmen semineri uzaktan mı, online mi? Öğretmen Mesleki Çalışma seminerleri ara tatilde yapılacak mı? Sorusu ara tatile çıkan öğretmenle tarafından sıkça sorulmaya başlandı. İkinci dönem ara tatili ile milyonlarca öğrenci tatile çıktı. Öğretmenler de ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor.

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk ilk ders zili 6 Eylül'de çaldı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen korona kısıtlamalarından sonra okullardaki yerini aldı. Kesintisiz olarak devam eden eğitimlerde ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında yapılacak. Öğremtenler ve öüremcilerin ikinci ara tatili de 8 Nisan Cuma günü son ders zili ile birlikte başladı. Öğretmenler ara tatilde seminerlerin olup olmayacağını şimdiden merak etmeye başladı.

2022 Ara tatilde öğretmeler okula gidecek mi?

Geçtiğimiz dönem yapılan ara tatilde öğretmen seminerlerinin online, uzaktan yapılacağı açıklanmıştı. İkinci dönem ara tatilnde de öğretmenlerin okula gitmesi istenmeyecek. Öğretmenler mesleki çalışma programlarına uzaktan katılabilecek.

İkinci dönem ara tatil öğretmen semineri uzaktan mı, online mi?

1. dönem ara tatili 15-19 Kasım tarihleri arasında yapılmıştı. Bu tarihte 1 milyona yakın öğremten de tatile çıkmıştı. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "15-19 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak" dedi. İkinci ara tatilde de aynı uygulamanın devam etmesi bekleniyor.

İkinci dönem ara tatil ne zaman bitecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatili 8 Nisan'da çalınan son zil ile başladı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 18 Nisan'da okullardaki yerini alacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.

Bakan'dan ara tatil mesajı

"Eğitim milli meselemizdir ilkemizle sürdürdüğümüz yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak temennimizle…"

Ara tatil nedir?

Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.