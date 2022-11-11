Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim gören 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen 11 Kasım Cuma günü çalınacak son ders zili ile 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline çıkacak. Öğrenciler ve veliler Ara tatil kaç gün, iki hafta mı 1 hafta mı? 1. dönem Kasım ara tatil ne zaman bitecek? Öğrenciler okula ne zaman dönecek, okul ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte ara tatile ilişkin detaylar...

Kasım ayında öğrenciler ara tatile çıkıyor. 11 Kasım'da okullarda cuma günü son ders zisli çalacak ve 18 milyon öğrenci ara tatile çıkacak. Öğrencilerle birlikte 1 milyon öğretmen ve eğitimci de ara tatile çıkacak. Öğertmen seminlerlerinin uzaktan yapılacağı açıklanırken öğrenci velileri de okulların tekrar ne zaman başlayacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki Ara tatil kaç gün, iki hafta mı 1 hafta mı? 1. dönem Kasım ara tatil ne zaman bitecek? Öğrenciler okula ne zaman dönecek?

Ara tatil kaç gün, iki hafta mı 1 hafta mı?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de tüm kademelerde yüz yüze olacak çekilde başladı. Kovid-19 pandemisinin ardından okullarda uzaktan eğitim yerini artık yüz yüze eğitime bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan değişimle birlikte okullarda ara tatil uygulaması devreye girdi. Buna göre öğrenciler ve öğretmenler Kasım ve Nisan aylarında ara tatile çıkıyor. Ara tatil bir jhaftadır ancak hafta sonları ile birleşince ara tatil toplamda 9 güne çıkıyor.

1. dönem Kasım ara tatil ne zaman bitecek?

MEB'de ara tatil heyecanı yaşanıyor. Öğrenciler 11 Kasım Cuma günü derslerinin bitmesiyle ara tatile çıkıyor. Ara tatil 9 gün sonra 21 Kasım Pazartesi günü sona eriyor.

Öğrenciler okula ne zaman dönecek?

Ara tatilde öğrenciler göünllerince eğlenecek, dinlenecek ve okulun stresini üzerlerinden atacak. 1. dönem Kasım ara tatili 21 Kasım Pazartesi günü bitecek. Öğrenciler 21 Kasım Pazartesi günü okullarında sıralarında olacak.

İkinci dönem ara tatil ne zaman?

2022-2023 yılının ikinci ara tatili 17-20 Nisan arasında olacak. Bu ara tatil de hafta sonlarının eklenmesiyle 9 gün olacak.

15 tatili (Sömestr) ne zaman?

Ara tatilin ardından kısa süre sonra öğrenciler 15 tatilne çıkacak. 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında15 tatili olacak.

Okullar ne zaman kapanacak?

2022-2023 eğitim öğretim dönemi 12 Eylül'de başladı. Eğitimler 6 Haziran'da dağıtılacak karneler ile sona erecek.

Öğretmen seminerleri uzaktan mı?

Ara tatilde beklendiği gibi öğretmen mesleki çalışmalarının uzaktan ÖBA üzerinden yapılacağı açıklandı. Öğretmenler 14 Kasım'dan itibaren ÖBA üzerinden eğitimlere katılacak.