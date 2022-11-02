Ara tatilde ÖBA seminer zorunlu mu? 2022 Kasım ara tatil seminerinde ÖBA zorunlu mu, isteğe bağlı mı? Öğretmen ara tatil seminer kaç gün? Milli Eğitim Bakanlığı 14-18 Kasım tarihleri arasında ara tatile çıkıyor. 18 milyon öğrenci ile birlikte 1 milyon öğretmen de ara tatilde olacak. Öğretmen ara tatil seminerlerinin ise uzaktan yapılacağı açıklandı. ÖBA üzerinden yapılacağı açıklanan Kasım öğretmen ara tatil seminerlerinin zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğu ise pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor.

Ara tatilde ÖBA seminer zorunlu mu? 2022 Kasım ara tatil seminerinde ÖBA zorunlu mu, isteğe bağlı mı? Öğretmen ara tatil seminer kaç gün? Milli Eğitim Bakanlığı 14-18 Kasım tarihleri arasında ara tatile çıkıyor. 18 milyon öğrenci ile birlikte 1 milyon öğretmen de ara tatilde olacak. Öğretmen ara tatil seminerlerinin ise uzaktan yapılacağı açıklandı. ÖBA üzerinden yapılacağı açıklanan Kasım öğretmen ara tatil seminerlerinin zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğu ise pek çok öğretmen tarafından merak ediliyor.

Milyonlarca öğrenci 2022 yılının ilk ara tatilne çıkmak üzere. Ara tatil heyecanı öğrencileri sarmış durumda. Öğretmenler ise ara tatilde seminerlerin okulda yüz yüze mi yoksa uzaktan online mi yapılacağı sorularına yanıt arıyordu. Beklenen açıklama öğretmenleri sevindirdi.

Öğretmen semineleri uzaktan mı?

Yapılan açıklamaya göre Kasım ayı ara tatilde öğretmenler de okula gitmeyecek. Öğretmen seminerleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yoluyla tamamlanabilecek. Öğretmenler ÖBA semimnerlerine katılımın zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olacağını da meak ediyor.

Ara tatilde ÖBA seminer zorunlu mu?

MEB bünyesinde görev yapan yaklaşık 1 milyon öğretmeni sevindiren açıkalama geldi. Açıklamaya göre öğretmenler Kasım ayı ara tatil seminerlerini ÖBA üzerinden uzaktan tamamlayabilecek. ÖBA seminerlerine katılımın ise zorunlu olacağı gelen bilgiler arasında.

2022 Kasım ara tatil seminerinde ÖBA zorunlu mu, isteğe bağlı mı?

Öğretmen ara tatil mesleki çalışamları 14-18 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Öğretmenler online olarak seminerlerini yapabilecek. Konuya ilişkin Mahmut Özer yaptığı açıklamada 14-18 Kasım tarihleri arasında ara tatilde öğretmenlerin okula gitmeyeceğini açıkladı. Öğretmen ara tatil seminerinin Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapılacağı açıklandı. ÖBA ara tatil seminerlerine katılmanın zorunlu olması bekleniyor.

Öğretmen Kasım ara tatil semineri kaç gün?

Öğretmenler 14-18 Kasım tarihleri arasında 5 gün seminerlere katılacak.

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