Öğrenciler 2022 yılının ilk ara tatiline çıkmaya hazırlanıyor. Çocuklarını kreşe ve anaokuluna bırakarak çalışmaya devam eden anne babalar ise ara Kasım ara tatil kreş ve anaokulunda olacak mı? Devlette kreş ve anaokulu ara tatilde kapanacak mı? Kasım ara tatilde kreş anasınıfı-ana okulu tatil mi? sorularına yanıt arıyor. İşte çocuklarını anasınıfı ve kreşe gönderen ailelerin aradığı sorunun yanıtı.

Mill Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında okuyan milyonlarca öğrenci 2022'nin ilk ara tatiline çıkmak için sabırsızlanıyor. Ara tatilde doyasıya eğlenmek isteyen öğrenciler tatilin ne zaman başlayıp ne zaman biteceğini şimdiden araştırmaya başladı. Anne ve babalar ise ara tatilde anaokulu- ana sınıfı ve kreşlerin de tatil olup olmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Aileler hayat şartlarından dolayı çalışmaya devam ediyor. Çocuklarını kreşe ve anaokuluna bırakarak iş dünyasında olmaya devam eden aileler Kasım ara tatilde kreş ve anaokullarının kapanıp kapanmayacağını sorguluyor.

Kasım ara tatil kreş ve anaokulunda olacak mı?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 14 Kasım'da ara tatile çıkacak. 2022'nin ilk ara tatilinde öğrenciler 9 gün tatil yapacak. Ara tatilde devlete ait ana sınıfları, ana okulları da tatil olabilir. Ancak özel anaokullarında Kasım ayında ara tatil uygulaması bulunmuyor.

Devlet ve özel kreş ve anaokulu ara tatilde kapanacak mı?

14 Kasm'da başlayacak olan ara tatilde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim öğretim gören 8 milyon öğrenci tatile çıkacak. Devlet okullarında eğitim gören ana sınıfı öğrencileri de 14 Kasım ara tatilde tatile çıkacak. Ancak özel kreş ve anaokullarında öğrenciler için ara tatil uygulaması yapılması beklenmiyor.

Kasım ara tatilde kreş anasınıfı-ana okulu tatil mi?

Ara tatilde kreşler ve anakulları da kapanacak. Özel anaokulları ve kreşler ise kendi bünyelerinde karar alarak eğitime devam edebilirler.

Kasım ara tatil kaç gün?

Ara tatil 14 Kasım Cuma günü son ders zili ile başlayacak. Tatil hafta sonları ile birlikte 9 gün olacak. Öğrenciler 9günlük ara tatilde gönüllerince eğlenecek.

Ara tatilde karne verilecek mi?

Ara tatilde öğrencilere karne verilmiyor. Ara tatilde sadece öğrencilerin dönem stresini üzerilerinden atması hedefleniyor. Öğrenci karneleri 15 tatilinde ve yıl sonunda veriliyor. Ayrınca öğrenciler Kasım ayı ara tatilde ders de yapmayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer öğrencilerin ara tatil sürecini dinlenerek geçireceğini açıklamıştı.

2022-2023 Okullar ne zaman kapanacak?

2022-2023 eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler merakla yıl sonunun gelmesini bekliyor. İlk ara tatil 14 Kasım'da olacak ikinci ara tatil ise 17 Nisan'da başlayacak. ikinci dönem ise 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

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