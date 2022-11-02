Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Kasım 1. dönem ara tatilde öğretmenlere tatil mi? Ara tatil seminer uzaktan mı?
Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Kasım 1. dönem ara tatilde öğretmenlere tatil mi? Ara tatil seminer uzaktan mı? Milyonlarca öğrenci 14-18 Kasım tarihleri arasında 18 milyon öğrenci ile birlikte 1 milyon öğretmen de ara tatile çıkacak. Tatil planlarını yapan öğrenciler gibi öğretmenler de ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama öğretmenleri sevindirdi. Peki 2022 Kasım ara tatil semineri uzaktan mı, yoksa okulda mı yapılacak?
2022-11-02 12:50:45
Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Kasım 1. dönem ara tatilde öğretmenlere tatil mi? Ara tatil seminer uzaktan mı? 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönem ara tatili 14-18 Kasım tarihleri arasında başlayacak. Ara tatil döneminde öğrenciler tatilin keyfini doyasıya yaşyacak. Toplamda 9 gün sürecek olan tatilde öğrencilere ödev verilmeyecek. Her tatil döenminde olduğu gibi ara tatilde de öğretmen seminerleri yapılıyor. Öğretmenler 1. dönem Kasım ara tatil seminerinin online mi yoska okulda mı yapılacağı sorusuna yanıt arıyor.
Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi?
Öğretmenleri sevindiren açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Gelen açıklamaya göre 1. dönem kasım ara tatilinde öğretmen seminerleri uzaktan yapılacak. Öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecek.
Kasım 1. dönem ara tatilde öğretmenlere tatil mi?
Öğretmenler 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında mesleki çalışmalara katılacak. Öğretmen seminerleri uzaktan yapılacak. MEB bünyesinde görev yapan öğretmenler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yapılacak olan seminerlere katıalcak. Öğretmenlerin seminer videolarını tamamlaması gerekecek.
1. dönem ara tatil öğretmen semineri uzaktan mı?
Öğertmenleri sevindirecek duyuru Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Özer açıklamasında 14-18 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilde öğretmenlerin okula gitmeden bu dönemdeki mesleki çalışma programlarını uzaktan gerçekleştireceklerini belirtti.
Ara tatil seminere katılmak zorunlu mu?
Ara tatilde öğretmen seminerleri ÖBA üzerinden yapılacak. Öğretmenlerin seminerlere katılmasının zorunlu mu yoksa isteğe bağlı mı olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.
1. dönem ara tatil ne zaman?
Öğretmenler ve öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim yılının 1. dönem ara tatline 14-18 Kasım tarihlerinde çıkacak.
Ara tatil kaç gün?
Ara tatil 11 Kasım Cuma günü çalacak son ders zili ile başlaycak 21 Kasım'da ise ilk ders zili ile sona erecek. Ara tatil hafta sonları ile birlikte 9 gün olacak.
Ara tatil nedir?
Ara tatil uygulamasına ilişkin basın mensuplarına bilgi veren Ortaöğretim Genel Müdürü Yusuf Büyük, "Ara tatil, eğitim öğretime verilen bir aradır. Çocuklarımızın dışarıda kültürle, sanatla, sporla, doğayla, değerlerimizle buluşma vaktidir." dedi.
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