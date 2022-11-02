Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Kasım 1. dönem ara tatilde öğretmenlere tatil mi? Ara tatil seminer uzaktan mı?

Öğretmenler ara tatilde okula gidecek mi? Kasım 1. dönem ara tatilde öğretmenlere tatil mi? Ara tatil seminer uzaktan mı? Milyonlarca öğrenci 14-18 Kasım tarihleri arasında 18 milyon öğrenci ile birlikte 1 milyon öğretmen de ara tatile çıkacak. Tatil planlarını yapan öğrenciler gibi öğretmenler de ara tatilde okula gidip gitmeyeceklerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama öğretmenleri sevindirdi. Peki 2022 Kasım ara tatil semineri uzaktan mı, yoksa okulda mı yapılacak?