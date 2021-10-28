Apendiks organı vücutta ne işe yarıyor?

Kalın bağırsağın başlangıç kısmında bulunan küçük ve ince bir kese olan apendiks organı iltihaplandığında apandisit patlamasına neden olabiliyor. Peki apendiks organı vücudumuzda ne gibi bir görevi üstleniyor? Apandisit patlaması belirtileri neler? Sizler için araştırdık...



Apendiks kalın bağırsağımızın başlangıç kısmında bulunan kör bir bağırsak parçasıdır. 5-6 santimetre boyunda ve 3 mm çapındadır. Küçük ve ince bir organ olan apendiks vücudun sağ tarafındadır ve kör çıkışlıdır. Çocuklar yetişkinlere göre daha büyük bir apendiks organına sahiptir. Yaş büyüdükçe apendiks kısalır.

Apendiks vücudumuzda hangi görevi üstleniyor?

Apendiks organının işlevi hala kesin olarak bilinmiyor. Fakat son zamanlarda yapılan araştırmalar bu küçük organın faydalı sindirim florası tarafından hastalık dönemlerinde kullanılan bir nevi sığınak işlevi gördüğünü gösteriyor.

Apendiks vücuttan alındığında kişiye herhangi bir zararı oluyor mu?

Apendiksin alınmasının vücuda doğrudan herhangi bir zarar verdiğine dair bir kanıt bugüne kadar bulunmamıştır.

Apandisit patlaması nedir?

Apandisit, apendiks organının enfeksiyonuna verilen isimdir. Apendiks iltihaplanması halk arasında 'Apandisit patlaması' olarak bilinir. Apendiksin iç kısmının tıkanması sonucu boğulmasından kaynaklanır. Apendiksin içindeki basınç yükselince beslenmesi bozulur. Bu süreçte iltihaplanma oluşur. İltihaplanmayla birlikte apandisit patlaması belirtileri kişide görülmeye başlanır.

Apandisit patlaması vücutta hangi belirtilere neden olur?

Apendisk organı iltihaplandığında meydana gelen apandisit patlamasında kişide genel olarak şiddetli karın ağrısı, sağ kasık ağrısı, bulantı, kusma, iştahta azalma, ağızda kuruluk, sindirimde zorluk, kalp atışlarında hızlanma, karında şişlik, gaz çıkaramama, büyük tuvalet yapma isteği, büyük tuvaleti yaparken zorlanma ve ağrı, ateş görülebilir. Hamile kadınlarda da apandisit patlaması görülür. Fakat teşhisi zordur. Çünkü hamilelik semptomlarıyla karıştırılır. Hamilelerde apandisit patlamasında sırtta ve yan karında ağrı görülür.



Apandisit patlaması nasıl teşhis edilir?

Hastanın öyküsü, belirtileri, fiziki muayene, kan tetkikleri ve ultrason ile gerekli görülürse bilgisayarlı tomografiyle apandisit teşhisi konulabilir.

Apandisit patlaması nasıl tedavi edilir?

Apandisit patlamasında en etkili müdahale apendiks organının cerrahi müdahale yoluyla vücuttan çıkarılmasıdır. Bu operasyon apndektomi olarak adlandırılır. Apendiks organı vücuttan çıkarılırken laparoskopik veya açık cerrahi yöntemleri uygulanır. Her iki yöntemde de hasta genel anestezi yöntemiyle bayıltılır.

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