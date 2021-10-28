50 yaşındaki dünya kick boks şampiyonu yeniden ringlerde

Dünya şampiyonu kick boksçu Orhan Doğan, bir ilke imza atarak 50 yaşında altın kemer için ringe çıkıyor. Dövüş sanatları ustası Tarık Solak anısına yapılacak karşılaşmada Doğan'ın rakibi Shota Betlemidze olacak.

Dünya 2006 kick boks şampiyonu Orhan Doğan, yeniden ringlere dönüyor. 50 yaşındaki Doğan, dövüş sanatları ustası Tarık Solak anısına yapılacak olan karşılaşmada altın kemer için yarışacak.

Ringlerde 50 yaşındaki ilk Türk olacak

Bir ilke imza atarak 50 yaşında altın kemer mücadelesi verecek tek Türk olan Orhan Doğan, ringte Gürcistanlı Shota Betlemidze ile karşı karşıya gelecek. 30 Ekim Cumartesi günü saat 21.00'de gerçekleşecek olan karşılaşma Bağcılar Olimpik Spor Kompleksi'nde yapılacak.

Tarık Solak anısına mücadale verecek

Orhan Doğan, ringe Tarık Solak'ın fotoğrafının bulunduğu tişört ile çıkacak. Karşılaşma öncesi oldukça heyecanlı olduğunu dile getiren Doğan, bu mücadelenin bir vefa borcu olduğunu söyledi. Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. “Tarık Solak hocamızla 2007'de tanıştım. Onun düzenlediği pek çok profesyonel kick boks maçlarında dövüştüm. 2019 yılında son bir kez kendisinin düzenlediği turnuvada yer alacağımı söylemiştim ancak turnuva gerçekleşemeden, Solak'ı kaybettik. Bu yüzden bir ilki gerçekleştirerek çıkacağım altın kemer mücadelesini onun adına yapacağım.”

Orhan Doğan kimdir?

1971'de doğdu. Profesyonel olarak kick boksa 1987 yılında başladı. 1993'te Balkan ikinciliği, 1995'te dünya üçüncülüğü ve 2006'da ise dünya şampiyonluğu elde etti. 3 ayrı federasyonun düzenlediği turnuvalarda Avrupa şampiyonlukları kazandı. 40'dan fazla mücadelede yer alan Orhan Doğan, şimdi 50 yaşında altın kemer için dövüşecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.