Öğretmen sınav görevinde PCR testi zorunlu mu? MEB-ÖSYM sınav görevlisine PCR testi zorunlu mu? Kabine Toplantısında alınan karar sonrası 6 Eylül'de aşısını tamamlamamış tüm öğretmenlere haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmişti. PCR testi uygulamasının kapsamı alanı gün geçtikçe genişledi. Özle eğitim okullarında çalışan personele de PCR testi zorunluluğu getirildi. ÖSYM ve MEB'in sınavlarında sınav görevlisi olarak başvurmak isteyen öğretmenler Öğretmen sınav görevinde PCR testi zorunlu mu? MEB-ÖSYM sınav görevlisine PCR testi zorunlu mu? sorusunu sormaya başladı.

Öğretmen sınav görevinde PCR testi zorunlu mu? MEB-ÖSYM sınav görevlisine PCR testi zorunlu mu? Kabine Toplantısında alınan karar sonrası 6 Eylül'de aşısını tamamlamamış tüm öğretmenlere haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu getirilmişti. PCR testi uygulamasının kapsamı alanı gün geçtikçe genişledi. Özle eğitim okullarında çalışan personele de PCR testi zorunluluğu getirildi. ÖSYM ve MEB'in sınavlarında sınav görevlisi olarak başvurmak isteyen öğretmenler Öğretmen sınav görevinde PCR testi zorunlu mu? MEB-ÖSYM sınav görevlisine PCR testi zorunlu mu? sorusunu sormaya başladı.

Ağustos ayında yapılan Kabine Topantısı'nda bir çok alanda uygulanmak üzere PCR testi zorunluluğu hayata geçti. Erdoğan açıklamasında şunları söylemişti: "Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerle irtibatlı ancak henüz aşı olmamış öğretmen ve diğer personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz. Aynı şekilde aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve üniversite çalışanlarımızdan da düzenli PCR testi yaptırmalarını talep edeceğiz. Uçak ve şehirler arası otobüs yolculuğu, konser, tiyatro ve sinema gibi insanların toplu olarak bulunduğu faaliyetler için de zorunlu PCR testi uygulamalarını devreye alacağız." 6 Eylül'de başlayan aşı olmamaış bireylere PCR testi zorunluluğunun kapsamı gün geçtikçe genişledi. Sınav görevine başvurmak isteyen öğretmenler de PCR testi zorunluluğunun olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki öğretmen sınav görevinde PCR testi zorunlu mu? MEB-ÖSYM sınav görevlisine PCR testi zorunlu mu?

Öğretmen sınav görevinde PCR testi zorunlu mu?

Alınan yeni karar sonrası MTSK ve SRC sınavlarında görev almak isteyen öğretmenlerden PCR testi istenecek. Sınav görevine başvuracak adayların eğer aşıları tam ise PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. E-sınav (ehliyet sınavı) görevli başvurularında sınav görevlilerinin aşılarının tam olması yada en az 2 gün önce yapılmış negatif PCR testi olması gerekiyor.

Özel eğitim okullarında da PCR testi zorunlu oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, haftada iki defa zorunlu istenen PCR testlerinin özel eğitim okulları, ortaokul ve ortaöğretim özel öğrenci yurt ve pansiyonları çalışanlarından da talep edileceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından, Covid-19 tedbirleri kapsamında özel öğretim kurumları ve özel öğrenci barınma hizmeti veren kurumlarda alınacak önlemlere ilişkin illere yazı gönderildi. Yazıda, "Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi"ne göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteneceği ve bu konunun İçişleri Bakanlığının genelgesinde de yer aldığı hatırlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.