ÖSYM sınav görevli ücretleri | 2021 gözetmen, salon başkanı sınav görev ücreti ne kadar? ÖSYM'nin sınavlarını yıl içinde milyonlarca aday katılıyor. Sınavlarda kontrolü ve düzeni ise sınav görevlileri sağlıyor. ÖSYM'nin sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenler 2021 ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Öğretmenler belli bir ücret karşılığında ÖSYM ve MEB'in sınavlarında görev alabiliyorlar. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenler aldıkları ücret ile maaşlarına ekstra gelir sağlıyor. Peki 2021 gözetmen sınav görevi ücreti ne kadar? Solon başkanı sınav görevli ücreti ne kadar?

ÖSYM sınav görevli ücretleri | 2021 gözetmen, salon başkanı sınav görev ücreti ne kadar? ÖSYM'nin sınavlarını yıl içinde milyonlarca aday katılıyor. Sınavlarda kontrolü ve düzeni ise sınav görevlileri sağlıyor. ÖSYM'nin sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenler 2021 ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. Öğretmenler belli bir ücret karşılığında ÖSYM ve MEB'in sınavlarında görev alabiliyorlar. Geçim sıkıntısı çeken öğretmenler aldıkları ücret ile maaşlarına ekstra gelir sağlıyor. Peki 2021 gözetmen sınav görevi ücreti ne kadar? Solon başkanı sınav görevli ücreti ne kadar?

Milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin sınavlarında ter döküyor. Her yıl onlarca sınav yapan ÖSYM'nin sınavlarında öğretmenler de sınav görevlisi olarak görev alabiliyor. Bütçelerine katkıda bulunmak için sınav görevini kabul eden öğretmenler sınavda düzeni sağlıyor. Peki öğretmenlerin 2021 yılında sınav görevli ücretleri ne kadar? ÖSYM ve MEB'in sınavlarında çeşitli kategorilerde görevlendirlen öğretmenler alacakları ücrete zam yapılıp yapılmadığını da araştırıyor. Temmuz enflasyon zammı ile sınav görevi ücretlerine zam yapıldı mı? İşte 2021 ÖSYM ve MEB sınav görevli ücretleri...

ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda görevli olmak siteyen öğretmenler 2021 ÖSYM sınav görevli ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırıyor. 2021 ÖSYM sınav görevli ücretleri aşağıdaki gibidir;

ÖSYM Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

ÖSYM gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

ÖSYM yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

ÖSYM yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

ÖSYM bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM bina yöneti cisi sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

ÖSYM SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM sınavlarında sınav görevi almak isteyen öğretmenler başvuruların nereden ve nasıl yapılacağını araştırıyor.

ÖSYM sınavlarında görev almak isteyenler https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. Bu işlem için görev bilgileri MEBBİS veya YÖKSİS'ten, fotoğraf ve kimlik bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilmektedir.

MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde de yıl içinde bir çok sınav gerçekleştiriliyor. Bu sınavlara da milyonlarca kişi katılıyor. Öğretömenler MEB sınavlarında da görev alabiliyorlar. MEB'in sınavlarında görevli olmak isteyen öğretmenler "2021 MEB sınav görevli ücretleri ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 MEB sınav görevi ücretleri:

MEB Bina Sınav Komisyon Başkanı sınav görevi ücreti: 265,40 TL

MEB Bina Komisyon Üyesi sınav görevi ücreti: : 237,47 TL

MEB Salon Başkanısınav görevi ücreti: 230, 48 TL

MEB Cezaevi Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 238,48 TL

MEB Gözetmen sınav görevi ücreti: 223,50

MEB Cezaevi Gözetmen sınav görevi ücreti: 223,50 TL

MEB Yedek Gözetmen sınav görevi ücreti: 167,63 TL

MEB Yardımcı Engelli Gözetmen sınav görevi ücreti: 279,34 TL

MEB E-Sınav Uygulama Sorumlusu sınav görevi ücreti: 209,54 TL

MEB E-Sınav Salon Başkanı sınav görevi ücreti: 181,60 TL

MEB E-Sınav Salon Gözetmeni sınav görevi ücreti: 167,62 TL

MEB SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğretmenler ÖSYM sınavlarında olduğu gibi MEB'in sınavlarında da gözetmen olarak görev alabiliyorlar. Peki MEB'in sınavlarında gözetmen başvurusu nasıl yapılır?

Öncelikle MEBBİS sistemine kişisel şifre ile giriş yapılması gerekmektedir. Sol menüden sınav işlemleri modülüne girilmeli sonrasında Sınav Görevi İstekleri butonuna tıklanmalıdır. sınav görevi isteme Gelen ekrandan istediğiniz sınavları seçerek kaydet butonuna tıklayarak sınav görevi isteyebilirsiniz. MEB Sınavlarının ücretleri ek ders ile birlikte yatırılmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.