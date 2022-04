Antonov-26 uçağı özellikleri neler? Antonov AN 26 tipi uçağı nedir? Antonov-26 hangi ülke yapımı? Rusya'nın işgal girişimi ile ağır darbe alan Ukrayna'dan acı bir haber geldi. Uluslararası ajanslara düşen son dakika bilgisine göre Ukrayna'da Antonov-26 tipi uçağın düştüğü belirtildi. Nakliye uçağının düşmesi ile can kayıplarının olduğu bilgisi de paylaşıldı. Peki Antonov-26 tipi uçak hangi ülkenin?

Ukrayna'ya ait Antonov-26 tipi nakliye uçağı düştü. Yapılan son dakika duyurusunda düşme nedeninin teknik arıza olduğu belirtildi. Uçağın Ukrayna'nın Zaporijya kentine düştüğü açıklandı. Kazada can kayıplarının olduğu öğrenildi.

Antonov-26 tipi uçağı nedir?

Antonov An-26 çift motorlu hafif turboprop nakliye uçağıdır ve Antonov An-24'den geliştirilmekle birlikte askeri kullanıma özgüdür. İlk olarak 1969'da görülmüştür, geniş kargo rampası ile birlikte arka gövdede değişiklikler olmuştur. Bununla birlikte An-26 Çin'de Xian Uçak Fabrikası tarafından lisanslı olarak Y-14 adından üretilmektedir, ismi Y-7 serisi olarak değiştirilmiştir.

Türü: Hafif nakliye

Ulusal köken: Sovyetler Birliği

Üretici: Antonov

İlk uçuş: Nisan 1963[1]

Hizmete giriş: 1963

Durumu: Etkin hizmette

Ana kullanıcı: Sovyet Hava Kuvvetleri

Üretim sayısı: 1,403

Antonov-26 uçağı özellikleri neler?

Veriler Jane's All The World's Aircraft 1988-89 çalışmasından alınmıştır.

Mürettebat: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)

Kapasite: 40 yolcu

En son yük toplamı: 5,500 kg (12,000 lb)

Uzunluk: 23.8 m (78 ft 1 in)

Kanat açıklığı: 29.2 m (95 ft 9½ in)

Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)

Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)

Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)

Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)

Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.

Performans

Seyir hızı: 440 km/h

Menzil: 2,550 km

İrtifa: 7500 m (17,000 ft)

Antonov-26 hangi ülke yapımı?

Antonov-26 tipi uçaklar Sovyetler Birliği döneminde üretilmeye başlanmıştır.