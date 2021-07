Antonov AN-26 özellikleri nedir? Antonov AN-26 hangi ülkenin uçağı? Rusya'da içinde 28 kişinin olduğu belirtilen Antonov AN-26 tipi uçak ile irtibatın kesildiği açıklandı. Olay sonrası uçakla irtibatın kesildiği bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Antonov AN-26 tipi uaçğın hangi ülke üretimi olduğu araştırılmaya başlandı. Peki Antonov AN-26 uçağının özellikleri nelerdir?

Dünya Rusya'dan gelen flaş haber ile sarsıldı. Rusya'da içinde 28 kişinin olduğu tahmin edilen Antonov AN-26 tipi uçak ile irtibatın kesildiği açıklandı. Olaydan sonra bölgede geniş çaplı arama kurtarmla çalışamları başlatıldı. Olayla ilgili daha fazla açıklama gelmedi. Düşen uçağın özellikleri ve hangi ülkenin malı olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Antonov AN-26 özellikleri nedir? Antonov AN-26 hangi ülkenin uçağı?

Antonov AN-26 özellikleri nedir?

Antonov An-26 çift motorlu hafif turboprop nakliye uçağıdır ve Antonov An-24'den geliştirilmekle birlikte askeri kullanıma özgüdür. İlk olarak 1969'da görülmüştür, geniş kargo rampası ile birlikte arka gövdede değişiklikler olmuştur. Bununla birlikte An-26 Çin'de Xian Uçak Fabrikası tarafından lisanslı olarak Y-14 adından üretilmektedir, ismi Y-7 serisi olarak değiştirilmiştir.

An-26 "Curl-A" : Çift motorlu taktik ulaştırma uçağıdır. 1981'de, An-26B tanıtılmıştır.

Makara takımları ile donatılıp kabin duvarlarının sallanması engellenmiştir. Bununla birlikte daha güçlü iki ZMDB Progress(Ivchyenko)Al-24VT turboprop motorile donatılmıştır.

An-26BRL : Buz arama uçağıdır.

An-26L : Havaalanı kalibrasyon uçağıdır.

An-26M : Hava ambülansı uçağıdır.

An-26P : Yangın söndürme uçağıdır.

An-26RTR "Curl-B" : Elektronik istihbarat, muharebe elektronik istihbaratı, elektronik harp uçağıdır.

An-26ST : Doğu Almanya Hava Kuvvetleri için özel görev uçağıdır.

Y-7H : Askeri nakliye versiyonudur. Çin üretimidir.

Y-7-500 : Sivil yük versiyonudur. Çin üretimidir.

Antonov AN-26 genel özellikleri

Veriler Jane's All The World's Aircraft 1988-89 çalışmasından alınmıştır.

Mürettebat: 4 (2 pilot, 1 radyo operatörü/mühendis, seyrüseferci)

Kapasite: 40 yolcu

En son yük toplamı: 5,500 kg (12,000 lb)

Uzunluk: 23.8 m (78 ft 1 in)

Kanat açıklığı: 29.2 m (95 ft 9½ in)

Yükseklik: 8.32 m (27 ft 3½ in)

Kanat yüzeyi: 74.98 m² (ft²)

Boş ağırlık: 15,020 kg (33,110 lb)

Faydalı yük toplamı: 4,500 kg (9,900 lb)

Maksimum kalkış ağırlığı: 24,000 kg (53,000 lb)

Enerji kaynağı: 2× Progress AI-24VT turboprop.

Performans

Seyir hızı: 440 km/h

Menzil: 2,550 km

İrtifa: 7500 m (17,000 ft)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.