Antalya'da yarın (13 Temmuz) otobüsler bedava mı? Antalya'da bugün otobüs, metro, Antray ücretsiz mi paralı mı? Antalya'da Kurban bayramı tatili süresince toplu taşıma sistemleri vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verdi. Bayram tatilinin 9 güne çıkartılması ile kentte yaşayan vatandaşlar 13 Temmuz'da otobüslerin ücretsiz olup olmadığını merak ediyor.

Antalya'da yaşayan vatandaşlar 13 Temmuz'da işe gitmek üzere evinden çıkacak. Antalya'da yarın (13 Temmuz) otobüsler bedava mı? Antalya'da bugün otobüs, metro, Antray ücretsiz mi paralı mı? soruları toplu taşımayı kullanacak olan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Antalya'da vatandaşların diledikleri gibi gezmeleri, akraba ziyaretlerini rahatça yapabilmeleri için Kurban bayramında otobüs, metro ve Antray'ın ücretsiz olacağını belirtti.

Antalya'da yarın (13 Temmuz) otobüsler bedava mı?

Antalya'da kurban byramı tatili boyunca otobüsler bedava olacak. Ancal 13 Temmuz Çarşamba günü kurban bayramı tatili sona ermiş bulunuyor. 13 Temmuz'da Antalya'da otobüsler ücretli olacak.

Antalya'da bugün otobüs, metro, Antray ücretsiz mi paralı mı?

Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 9-10-11-12 Temmuz'daki 4 günlük Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.