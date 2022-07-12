13 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün (13 Temmuz Çarşamba) aile hekimleri çalışıyor mu? Yarın aile sağlığı merkezi açık mı? Kurban bayramı nedeniyle pek çok kamı kurum ve kuruluşları kapalı olacak. Kurban bayramı bu sene hafta sonuna denk geldi. 9 Temmuz'da başlayan bayram tatili 13 Temmuz'da sona erecekti ancak kamu kurum ve kuruluşlarına tatil 9 güne çıkartıldı. Durum böyle olunca sağlık ocağına gitmek isteyen vatandaşlar yarın (13 Temmuz) sağlık ocaklarının açık olup olmadığını araştırmaya başladı.

13 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün (13 Temmuz Çarşamba) aile hekimleri çalışıyor mu? Yarın aile sağlığı merkezi açık mı? soruları şu sıralar pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı nedeniyle kamu çalışanlarına bayram tatili 9 güne çıkartıldı. Normal şartlarda 13 Temmuz Çarşamba günü bayram tatili sona eriyordu ancak 13-14 Temmuz idari izin kapsamına alındı ve 15 Temmuz ile birleştirilerek tatil 9 güne çıktı.

13 Temmuz sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

Kamu kurum ve kuruluşları 8 Temmuz günü yarım gün olarak hizmet verdi. 9 Temmuz'da bayram tatiline girildi. Kamu kurum ve kuruluşları 9 gün boyunca kapalı olacak ve vatandaşlara hizmet veremeyecek. Bu kapsamda sağlık ocakları, devlet hastaneleri gibi sağlık kuruluşları da 13 Temmuz'da kapalı olacak.

Bugün (13 Temmuz Çarşamba) aile hekimleri çalışıyor mu?

Kurban bayramı tatili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile 9 güne çıakrtıldı. Kamu hastanesi çalışanları, personelleri ve sağlık ocağı aile hekimlerine de tatil 9 gün olacak. Bu sebeple sağlık ocakları bugün yani 13 Temmuz Çarçamba günü çalışmayacak. Sağlık ocakları 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren hizmet verecek.

Yarın aile sağlığı merkezi açık mı?

Aile sağlığı merkezleri kurban bayramı tatili nedeniyle 13 Temmuz'da kapalı olacak. Kurban bayramı tatili boyunca acil servisler vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

13 Temmuz'da devlet hastanleri açık mı?

Devlet hastaneleri ve poliklinikler 13 Temmuz Çarşamba günü açık olmayacak. Dolayısıyla 13 Temmuz'a poliklinik randevuları MHRS üzerinden alınamayacak.

Poliklinik nedir?

Ayakta tedavi edilme yeri veya poliklinik, tedavi için hastaneyi ziyaret eden ve sağlık sorunları olan insanlar için bir klinik ve hastane bölümünün bir parçasıdır, ancak bu sefer bir yatak gerektirir veya gece boyunca bakım yapmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Modern ayakta duran departmanlar çok çeşitli tedavi hizmetleri, teşhis testleri ve küçük cerrahi prosedürler sunmaktadır.

Sağlık ocağı nedir?

Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş, gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Sağlık ocakları; hastaneler kadar personel, ekipman ve kaynağa sahip olan hizmetlerini bölgesel olarak veren sağlık hizmet kurumlarıdır. .