13 Temmuz'da İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi? 13 Temmuz'da (yarın) İzmir'de toplu taşıma bedava mı? İzmir'de otobüs, metro 13 Temmuz Çarşamba paralı mı? Kurban bayramında pek çok ilimizde belediyeye ait toplu taşıma araçları ve sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. Kurban bayramı tatili bilindiği üzere 9 güne çıkartıldı. Durum öyle olunca pek çok vatandaş da ücretsiz ulaşımların ne zaman biteceğini merak ediyor. İzmir'de de ESHOT otobüsleri ve metro seferleri kurban bayramında ücretsiz olmuştu. Peki 13 Temmuz Çarşamba (yarın) ESHOT otobüs ve metrolar bedava mı?

13 Temmuz'da İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi? 13 Temmuz'da (yarın) İzmir'de toplu taşıma bedava mı? İzmir'de otobüs, metro 13 Temmuz Çarşamba paralı mı? Kurban bayramında pek çok ilimizde belediyeye ait toplu taşıma araçları ve sistemleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi. Kurban bayramı tatili bilindiği üzere 9 güne çıkartıldı. Durum öyle olunca pek çok vatandaş da ücretsiz ulaşımların ne zaman biteceğini merak ediyor. İzmir'de de ESHOT otobüsleri ve metro seferleri kurban bayramında ücretsiz olmuştu. Peki 13 Temmuz Çarşamba (yarın) ESHOT otobüs ve metrolar bedava mı?

2022 yılında kurban bayramı 9 Temmuz Cumartesi günü başladı. Kurban bayramı tatiinin kaç gün olacağı meakla beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile kamu kurum ve kuruluşlarında tatilin 9 güne olduğunu açıkladı. Kurban bayramı tatilini fırsat bilen yüz binlerce kişi memleketlerine gitti ve güney sahillerinde tatil yaptı. Kurban byramı tatili boyunca pek çok ilimizde de toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet vermeye devam etti. İzmir'de de Kurban bayramında toplu taşıma araçlarının ücretsiz olduğu duyuruldu.

13 Temmuz'da İzmir'de ESHOT otobüsler ücretsiz mi?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer sosyal medyadan yaptığı açıklamada kurban bayramı boyunca İzmir'de toplu taşımaların ücretsiz olacağını açıkladı. Soyer: Kurban Bayramı boyunca ve 15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz. Seveni sevdiğine kavuşturacak metro, tramvay, vapur ve otobüsleri dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. İyi bayramlar." dedi. Ancak Kurban bayramı tatili 13 Temmuz'da sona eriyor ve vatandaşlar 13 Temmuz'da İzmir'de otobüslere ücretli olarak binecek.

13 Temmuz'da (yarın) İzmir'de toplu taşıma bedava mı?

13 TEmmuz Çarşamba günü İzmir'de toplu taşıma sistemleri ücretsiz olmayacak. Vatandaşlar otobüs, metro, tramvay ve vapura normal ücret tarifesi ile binecek.

İzmir'de otobüs, metro 13 Temmuz Çarşamba paralı mı?

İzmir'de Kurban bayramı ücretsiz toplu taşıma süresi sona erdi. 13 Temmuz'da toplu taşıma ücretli olacak.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir. .