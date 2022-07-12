13 Temmuz'da Ankara'da otobüsler bedava mı? 13 Temmuz Çarşamba EGO otobüs, metro Ankaray ücretsiz mi? Kurban bayramı nedeniyle Ankara'da EGO toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı. Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile vatandaşlar toplu taşımaların da kaç gün ücretsiz olacağını araştırmaya başladı. Peki Ankara'da 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günü otobüsler bedava mı yoksa ücretli mi?

13 Temmuz'da Ankara'da otobüsler bedava mı? 13 Temmuz Çarşamba EGO otobüs, metro Ankaray ücretsiz mi? Kurban bayramı nedeniyle Ankara'da EGO toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet vereceğini açıklamıştı. Kurban bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ile vatandaşlar toplu taşımaların da kaç gün ücretsiz olacağını araştırmaya başladı. Peki Ankara'da 13 Temmuz Çarşamba ve 14 Temmuz Perşembe günü otobüsler bedava mı yoksa ücretli mi?

Kurban bayramı tatili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile kamu kurum ve kuruluşlarında 9 güne çıkartıldı. 13-14 Temmuz'un idari izin sayılarak 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilmesiyle milyonlarca kişi kurban bayramında 9 gün tatil yapacak. Kurban bayramı nedeniyle pek çok ilimizde de toplu taşımalar ücretsiz oldu. Ankara'da da Kurban bayramı nedeniyle EGO otobüsleri, metro ve başkentray vatandaşlara ücretsiz hizmet verdi.

13 Temmuz'da Ankara'da otobüsler bedava mı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı (EGO) toplu taşıma araçları(otobüsler, metro, Ankaray ve teleferik) bayram tatili boyunca Ankaralılara ücretsiz hizmet verecek. Yapılan açıklamada "9-10-11-12 Temmuz 2022 tarihlerinde toplu taşımalar ücretsiz olarak hizmet verilecektir" denildi. Dolayısıyla 13 Temmuz'da Ankara'da otobüsler ücretli olacak.

13 Temmuz Çarşamba EGO otobüs, metro Ankaray ücretsiz mi?

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan Karar gereğince vatandaşlarımız, dört gün süren Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 09 Temmuz 2022 Cumartesi günü sabah saat 06.00'dan, son günü olan 12 Temmuz 2022 Salı günü akşam saat 24.00'e kadar, EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceklerdir.