Anne olmak istiyorsanız bu testleri yaptırın

Sorunsuz bir hamilelik geçirmek ve sağlıklı bir bebek doğurmak için hamilelik öncesi bazı testlerin yaptırılması büyük önem taşıyor. Bu testler düşük ihtimalini, hamilelik problemlerini ve erken doğum riskini en aza indiriyor. Peki anne olmak isteyen kadınlar önce hangi testleri yaptırmalı? Bu testler vücutta neyi kontrol eder? Bu soruların cevaplarını sizler için araştırdık ve haberimizde derledik...



Hamilelik yaklaşık 40 hafta süren çok önemli ve özel bir süreçtir. Bu süreçte anne adayının ve bebeğin sağlıklı olması çok önemlidir. Bunun da yolu hamilelik öncesinde bazı testleri yaptırarak gerekli önlemleri almaktan geçiyor. Hamilelik öncesi test yaptırarak erken doğum riskini, hamilelikte yaşanabilecek olası problemleri, düşük riskini en aza indirebilirsiniz. Hem kendi sağlığınız hem de heyecanla beklediğiniz o minik bebeğin sağlığı için bu testleri ihmal etmemelisiniz.

Hamilelik öncesi kadınların hangi testleri yaptırması gerekir?

Kan sayımı testi

Bu test sayesinde anne olmak isteyen kadının kan hücre sayısı ve konsantrasyonu görülür. Kadının beyaz kan hücreleri ve trombosit sayısını değerlendirilir, bu sayede anemi durumu olup olmadığı görülür ve gerekli önlemler hamilelik öncesinde alınır.

Tiroid hormon testleri

Tiroid beziyle ilgili hastalıklarda kadında yumurtlama fonksiyonu olumsuz etkilenir.

Açlık kan şekeri testi

Diyabet hastalığının varlığı hamile kalmadan önce tespit edilmelidir. Çünkü diyabet hastalığı olan kişilerde gebelik risklidir. Bu yüzden kontrol altında bir gebelik geçirmek için hamile kalmadan önce mutlaka açlık kan şekeri testi yaptırıp diyabet hastası olup olmadığımızı kontrol ettirmeliyiz.

Üre kreatinin böbrek fonksiyon testleri

Böbrek fonksiyonlarının sağlığından hamile kalmadan önce mutlaka emin olunmalıdır.

Ast alt karaciğer enzim testleri

Kadınlar hamile kalmadan önce mutlaka karaciğerlerinin sağlığından emin olabilmek için gerekli testleri yaptırmalıdır.

Bulaşıcı hastalık testleri

Elisa, hepatit B-C, hiv ve vdrl testi sayesinde kadının gebe kalmadan önce bulaşıcı bir hastalığı olup olmadığı test edilir. Bulaşıcı bir hastalık varsa gerekli önlemler hamilelik öncesinde alınır.

Vitamin değer testleri

Vitamin eksiklikleri üreme sağlığına zarar verebilir. Dvit 3, b12, ferritin, demir ve folat ve testleri mutlaka hamile kalmadan önce kontrol edilmeli ve eksiklikler varsa doktorun uygun gördüğü takviyelerle tamamlanmalıdır.

Pap-smear testi

Kadınlarda rahim ağzı kanseri çok sık görülebilir. Bu kanser türü pap-smear testi ile erken dönemde fark edilebilmektedir. rahim ağzından bir fırça ile alınan sürüntü örneğinin patolojik olarak hücresel düzeyde incelenmesini ve hücresel değişiklik hakkında bilgi alınmasına olanak sağlayan Pap-smear testi, rahim ağzında oluşan herhangi bir lezyon varsa hamilelik öncesinde tanı konulup erken müdahale edilmesini sağlar. Bu test gebelik planlanmadan 3 ay önce mutlaka yaptırılmalıdır.

Kapsamlı jinekolojik muayene

Gebe kalmadan önce mutlaka genital cinsel yolla bulaşıp lezyon yapan hastalıklar, siğil gibi dış genital lezyonlar mutlaka kontrol edilmeli ve gerekli görülürse tedavi edilmelidir. Ayrıca vajinal akıntı olup olmadığına bakılmalıdır. Gerekli görülürse vajinal kültür alınarak etkene yönelik tedavi yapılmalıdır.

Rahim ve yumurtalıkların değerlendirilmesi

Rahim ve yumurtalıkların durumu incelenmeli ve herhangi bir kist ya da kitle olması durumunda uygun tedavi yapılmalıdır. Yumurtalık rezervi değerlendirilerek eksik görülmesi halinde gerekli laboratuvar testleri istenmelidir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.