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TIMETURK / EKONOMİ / Sabancı bir sektörden daha çekildi

Sabancı bir sektörden daha çekildi

Sabancı Holding, farklı sektörlerde gösterdiği faaliyetlerden bir bir çekilmeye devam ediyor. Hılding son olarak KAP'a yaptığı açıklamada, sigara sektöründeki haklarını Philip Morris’e ve/veya iştiraklerine devir için Rekabet Kurumu'na müracaat ettiğini duyurdu.

44 Dakika Önce
2021-10-08 16:06:30
Sabancı bir sektörden daha çekildi

Sabancı Holding, Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük Sanayi ve Ticaret AŞ (PHILSA) ve Philip Morris SA, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış AŞ'de (PMSA) sahip olduğu hisselerin tamamını, şirketlerin çoğunluk hissedarı Philip Morris International (PMI) ve/veya iştiraklerine devretmeyi planlıyor.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Philip Morris International (PMI), bu şirketlerin yüzde 75'ini, 1990'lı yılların başındaki kuruluşlarından bu yana iştirakleri aracılığıyla elinde bulunduruyor.

PMI, Sabancı Holding'in PHILSA ve PMSA'daki hisselerinin tamamını (yüzde 25) alma planıyla bugün Rekabet Kurumuna başvuruda bulundu.

Planlanan 2 milyar 887 milyon TL tutarındaki hisse devir bedeli kapanış tarihinde ve 2021 mali yılının sona ermesini takiben önceden belirlenmiş bir takım düzeltmelere tabi tutulacak.

Gerekli koşulların sağlanması ve ilgili onay ve izinlerin alınması koşuluyla Sabancı Holding ve PMI'ın iştiraki arasında bağlayıcı pay alım-satım sözleşmesinin imzalanması ve pay devirlerinin 2021 yılının son çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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