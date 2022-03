Anna Sorokin kimdir? Inventing Anna dizindeki Anna Delvey kim? Anna Sorkin hikayesi gerçek mi? Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Inventing Anna dizisinin ana karakteri olan (Anna Sorokin) Anna Delvey'in kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Gerçek bir hikayeden çevrilen filmde Anna Sorokin adındaki bir Alman vatandaşının hikayesi anlatılıyor. İşte Inventing Anna dizisindeki Anna Delvey'in gerçek hayatı ve biyografisi...

ABD merkezli dijital dizi ve film platformu Netflix sık sık gerçek yaşam hikayelerinden uyarlanan dizi ve filmleri ekranlara getiriyor. Son olarak Inventing Anna adlı dizide Anna Sorokin adındaki genç kadının kendisini Anna Delvey olarak tanıtmasıyla başından geçenleri anlatıyor. Dizide Anna karakterini canlandıran oyuncunun kim olduğu da merak ediliyor.

Inventing Anna dizindeki Anna Delvey kim?

Netflix'in orijinal yapımlarından biri olan Inventing Anna dizinde Anna Sorokin karakterini genç oyuncu Julia Garner canlandırıyor. Julia Garner son yılların en popüler oyuncuları arasında yer alıyor.

Anna Sorokin kimdir?

Anna Sorokin 23 Ocak 1991 yılında dünyaya geldi. Rusya'da doğan Anna Sorokin Alman vatandaşıdır. Dolandırıcılık suçlamasıyla hapiste yatan Anna Sorokin New York sosyetesine kendisini 60 milyon dolarlık bir mirasın varisi olarak tanıttı ve Anna Delvey ismini kullandı.

Sorokin, 2019 yılı Amerikan bankalarından sahte belgelerle 100 bin dolar kredi alması yüzünden büyük hırsızlık teşebbüsü, ikinci derecede hırsızlık ve hizmet hırsızlığı suçlarından hüküm giydi.

Sorkin, hikayesini beyaz perdeye uyarlaması için Netflix ve HBO'ya sattı.

Netflix Anna Sorokin'in hşkayesini Inventing Anna adındaki diziyle ekranlara getirdi.

Inventing Anna hakkında

Inventing Anna, Jessica Pressler'ın New York dergisindeki "Anna Delvey New York'un Parti İnsanlarını Nasıl Kandırdı" (How Anna Delvey Tricked New York's Party People) makalesinden esinlenerek Shonda Rhimes tarafından Netflix için yaratılan Amerikalı drama televizyon mini dizisi.[1] Başrolde Julia Garner'ın oynadığı dizi, 11 Şubat 2022'de Netflix'te yayına girdi.

Inventing Anna oyuncuları

Anna Chlumsky: Vivian Kent

Julia Garner: Anna Delvey

Arian Moayed: Todd Spodek

Katie Lowes: Rachel Williams

Alexis Floyd: Neff Davis

Anders Holm: Jack

Anna Deavere Smith: Maud

Jeff Perry Lou

Terry Kinney: Barry

Laverne Cox: Kacy Duke

Julia Garner kimdir?

Amerikalı bir aktris. Ruth Langmore olarak rol aldığı Netflix suç dram dizisi Ozark sayesinde olumlu eleştiriler aldı ve başarı elde etti.

Garner ayrıca FX tv kanalında yayınlanan The Americans (2015-18), Netflix mini dizisi Waco (2018), Netflix kara mizah-dram mini dizisi Maniac (2018) ve Bravo tv kanalında yayınlanan Dirty John'da da rol aldı.(2018-19).

Aynı zamanda Martha Marcy May Marlene (2011), The Perks of Being a Wallflower (2012), Sin City: A Dame to Kill For (2014), başrol olarak yer aldığı Electrick Children (2012), We Are What We Are (2013), Grandma (2015), Tomato Red (2017), ve The Assistant (2019) filmlerinde'de rol aldı.

Garner , Aralık 2019 'da Foster the People'ın vokalisti Mark Foster ile evlendi.

