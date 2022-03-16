'Konuşanlar' programını sunan Hasan Can Kaya, seyircilerinin gerçek olmadığı iddialarına yanıt verdi.

YouTube'da başlayan ve sonrasında Exxen'de devam eden 'Konuşanlar' programının sunucusu komedyen Hasan Can Kaya, TV100'de yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Kaya seyircilerinin cast ajansından kiralanan oyunculardan oluştuğu iddialarına yanıt verdi.

Programına katılan herkesin gerçek seyircisi olduğunu söyleyen Hasan Can Kaya, "Seyircilerimin bırak cast olmasını bir kişi de çıkıp 'Hasan Can'ın ekibinden bana şu cümleyi dedirttiler' desin ben programımı veririm. 100. bölümü çektik. O cümleyi o cevabı nasıl verdi diyenler oluyor. Benim zaten işim bu. Bu herkesin yapamayacağı bir durum. Bizim işimizde hep bir hile arama var. Eleştirmek isteyen her zaman bir şey bulur zaten" dedi.

Hasan Can Kaya, Candaş Tolga Işık'ın "Sansür kaygısı var mı?" sorusu üzerine sözlerine şöyle devam etti:

Kaygının sonu yok ama yaşamamaya çalışıyorum. Bazen kendime Hasan Can programı fazla kestin diyorum, bunlar yayınlanmalıydı diyorum. Kitle büyüdüğü için taviz vermek durumundaydık. Mizah biraz cüret işidir. Cüretin altını doldurmak gerekiyor. 30 yaşından sonra başarılı olmamım hayırlı tarafı bu oldu. Eskiden olsa kitleyi kaybetmeyeyim diye büyük tavizler verebilirdim. Şu anda uzun vadede beni neyin bitirebileceğini biliyorum. Beni rehavet bitirebilir. Mizah yapma isteğin azalır ve neşeni kaybedersen o mizahçı bitmiştir. .