Ankara Polatlı Kubat konseri ne zaman saat kaçta başlayacak? 3 Eylül Polatlı Kubat konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi? Türk müziğinin efsane isimlerinden Kubat 3 Eylül Cumartesi günü Ankara'da hayranları ile bir araya gelecek. Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri etkinlikleri kapsamında Polatlı'da sahneye çıkacak olan Kubat'a ilgi oldukça fazla. Ankara Polatlı 3 Eylül Kubat konserini kaçırmak istemeyenler konserin nerede, saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Ankara Polatlı Kubat konseri ne zaman saat kaçta başlayacak? 3 Eylül Polatlı Kubat konseri nerede yapılacak? Konser ücretsiz mi? Türk müziğinin efsane isimlerinden Kubat 3 Eylül Cumartesi günü Ankara'da hayranları ile bir araya gelecek. Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri etkinlikleri kapsamında Polatlı'da sahneye çıkacak olan Kubat'a ilgi oldukça fazla. Ankara Polatlı 3 Eylül Kubat konserini kaçırmak istemeyenler konserin nerede, saat kaçta başlayacağını merak ediyor.

Şarkıları ve kendine has yorumu ile sevilen sanatçı Kubat Ankara'ad konser verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri kapsamında Ankara'da sahneye çıkacak olan Kubat'a ilgi oldukça fazla. Kubat konserinin saat kaçta ve nerede başlayacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor.

Ankara Polatlı Kubat konseri ne zaman saat kaçta başlayacak?

Kubat 3 Eylül'de Ankra'nın Polatlı ilçesinde konser verecek. Konser akşam saatlerinde başlayacak. Konserin tam başlama saati henüz bilinmiyor. Konserin 20.00 ile 21.00 saatleri arasında başlaması bekleniyor.

3 Eylül Polatlı Kubat konseri nerede yapılacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Yaz Konserleri' etkinlikleri çerçevesinde Kubat Ankaralılarla buluşacak. KonserÇamlıca Caddesi ile Bakır Sokağı birleştiği köşesi Dede Korkut Mahalle Konağı önünde gerçekleştirilecek.

Gün gün Ankara etkinlikleri

-22 Temmuz 2022 Cuma saat 20.00: Panayır+Kent Orkestrası: Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı

-23 Temmuz Cumartesi saat 20.00: Panayır+Konser (Hüseyin Turan): Çubuk Şeyh Şamil Bulvarı

-23 Temmuz Cumartesi saat 20.00: Panayır+Konser (Gökhan Türkmen): Altınpark

-26 Temmuz Salı saat 20.00: Panayır+Kent Orkestrası: Akyurt Salı Pazarı

-27 Temmuz Çarşamba saat 20.00: Panayır+Konser (Mehmet Demirtaş): Akyurt Salı Pazarı

-29 Temmuz Cuma saat 20.00: Panayır+Kent Orkestrası: Bala Pazar Yeri

-30 Temmuz Cumartesi saat 20.00: Panayır+Konser (İbocan): Bala Pazar Yeri

-30 Temmuz Cumartesi saat 20.00: Panayır+Konser(Fatma Turgut): Gençlik Parkı

-5 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı (Çam Otel Otoparkı)

-6 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Ender Balkır): Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı (Çam Otel Otoparkı)

-6 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Sakiler): GaziPark

-12 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Beypazarı Atatürk Parkı

-13 Ağustos Cumartesi Panayır+Konser (Sevcan Orhan): Beypazarı Atatürk Parkı

-13 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Cem Adrian): Batıkent Vedat Dolakay Parkı

-19 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Ayaş Cumhuriyet Meydanı

-20 Ağustos Cumartesi: Panayır+ Konser (Veli Erdem Karakülah): Ayaş Cumhuriyet Meydanı

-20 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Musa Eroğlu): MoganPark

-26 Ağustos Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Güdül Fen Lisesi

-27 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Gülşen Kutlu): Güdül Fen Lisesi

-27 Ağustos Cumartesi: Panayır+Konser (Koray Avcı): Gazipark

-2 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Polatlı Çamlıca Caddesi ile Bakır Sokağı birleştiği köşesi DedeKorkut Mahalle Konağı önü

-3 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Kubat): Polatlı Çamlıca Caddesi ile Bakır Sokağı birleştiği köşesi DedeKorkut Mahalle Konağı önü

- 9 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Haymana Cimcime Meydanı

-10 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Zara): Haymana Cimcime Meydanı

-10 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Fettahcan): Gençlik Parkı

-16 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Çamlıdere Cumhuriyet Caddesi

-17 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Ankaralı Yasin): Çamlıdere Cumhuriyet Caddesi

-17 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Selda Bağcan): Mamak 3. Bölge

-21 Eylül Çarşamba: Panayır+Konser (Madrigal): Anıtpark

-23 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Kalecik Belediyesi Meşran Tesisleri önü Halit Cevri Aslangil Mahallesi 1. Sokak üzeri

-24 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Nurullah Akçayır): Kalecik Belediyesi Meşran Tesisleri önü Halit Cevri Aslangil Mahallesi 1. Sokak üzeri

-24 Eylül Cumartesi: Panayır+Konser (Fuat Saka): Batıkent Vedat Dolakay Parkı

-30 Eylül Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Elmadağ Kültür ve Sanat Merkezi önü

-1 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Derya Bedavacı): Elmadağ Kültür ve Sanat Merkezi önü

-1 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Yaşar): Ümitköy Arcadium Otoparkı

-7 Ekim Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Nallıhan Cumhuriyet Meydanı

-8 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Oğuz Aksaç): Nallıhan Cumhuriyet Meydanı

-8 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Hüseyin Kâğıt): Sincan Harikalar Diyarı

-14 Ekim Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Kahramankazan Salı Pazar Yeri

-15 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Mustafa Özaraslan): Kahramankazan Salı Pazar Yeri

-15 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser ( Grup Yüzyüzeyken Konuşuruz): Anıtpark

-21 Ekim Cuma: Panayır+Kent Orkestrası: Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı Metin Şanal Bulvarı ile Mezarlık Caddesi kesişimindeki boş alan (Ada 1665 parsel 1)

-22 Ekim Cumartesi: Panayır+Konser (Tuğba Yurt): Şereflikoçhisar Cumhuriyet Savcısı Metin Şanal Bulvarı ile Mezarlık Caddesi kesişimindeki boş alan (Ada 1665 parsel 1)

-22 Ekim Cumartesi: Panayır+Kent Orkestrası: Evren Pazar Yeri

-23 Ekim Pazar: Panayır+Konser (Nurdan İpek) Evren Pazar Yeri

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