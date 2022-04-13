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Ankara iftar çadırı nerede kuruldu? Ankara iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçe ve mahallede var? Ankara'da 2022'de iftar çadırı var mı?
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TIMETURK / GENEL / Ankara iftar çadırı nerede kuruldu? Ankara iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçe ve mahallede var? Ankara'da 2022'de iftar çadırı var mı?

Ankara iftar çadırı nerede kuruldu? Ankara iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçe ve mahallede var? Ankara'da 2022'de iftar çadırı var mı?

Ankara iftar çadırı nerede kuruldu? Ankara iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçe ve mahallede var? Ankara'da 2022'de iftar çadırı var mı? soruları Ankara'da oruç tutan ve orucunu iftar çadırında açmak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Ankara'da 2 yıl aradan sonra iftar çadırları yeniden kuruldu. Kovid-19 kısıtlamaları olmadan iftar çadırında orucunu açmak isteyenler Ankara iftar çadırı adreslerini araştırmaya başladı. İşte Ankara'da kurulan iftar (Ramazan) çadırlarına dair detaylar...

1 Saat Önce
2022-04-13 18:31:15
Ankara iftar çadırı nerede kuruldu? Ankara iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçe ve mahallede var? Ankara'da 2022'de iftar çadırı var mı?

Ankara iftar çadırı nerede kuruldu? Ankara iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçe ve mahallede var? Ankara'da 2022'de iftar çadırı var mı? soruları Ankara'da oruç tutan ve orucunu iftar çadırında açmak isteyen binlerce kişi tarafından sorulmaya başlandı. Ankara'da 2 yıl aradan sonra iftar çadırları yeniden kuruldu. Kovid-19 kısıtlamaları olmadan iftar çadırında orucunu açmak isteyenler Ankara iftar çadırı adreslerini araştırmaya başladı. İşte Ankara'da kurulan iftar (Ramazan) çadırlarına dair detaylar...

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'de 2 sene boyunca iftar çadırlarının kurulması yasaklanmıştı. Artan aşılama oranları ve düşen vaka sayıları nedeniyle Türkiye genelinde iftar çadırlarının yeniden kurulmasına başlandı. Ramazan'ın simgesi haline gelen iftar çadırında orucunu açmak isteyen Ankaralılar da iftar çadırlarının nerede kurulacağını merak ediyor.

Ankara iftar çadırı nerede kuruldu?

Ankara'da 2022 yılında iftar çadırları kurulacak. Kovid19 pandemisi patlak verdiği zamanlarda Ramazan ayında iftar çadırları yasaklanmıştı. Bulaşma riskinindüşmesi, aşılama oranının artması nedeniyle 2022'de Ankara'da iftar çadırlarında iftar yapılabilecek.

Ankara iftar (Ramazan) çadırı nerelerde, hangi ilçe ve mahallede var?

Ankara'nın pek çok ilçesinde iftar çadırları yeniden kuruldu. İşte Ankara'da 2022 yılında kurulan iftar çadırları;

Cebeci Bölgesi : Kutlugün Sokak, Cebeci Camii Yanı
Türközü Bölgesi : Metin Oktay Mah. Metin Oktay Ortaokulu Yanı
Öveçler Bölgesi : Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi
Siteler - Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mah. Selçuk Cad. Siteler itfaiyesi karşısı
Beşevler Metro İstasyonu çıkışı
Sincan - Sincan Kent Meydanı - Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 cad. Kent meydanı
Mamak - Akdere Merkez Camii Yanı
Pursaklar - Karacaören Toki Blokları İçi
Polatlı - Heykel Meydanı
Yenimahalle - Demetevler Hastane Metro İstasyonu Açık Otopark Üst
Mamak - Kusunlar Toki Konutları - Zirvekent
Altındağ - Hüseyingazi Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı içi

Yenimahalle İftar Çadırı nerede?

Demetevler Hastane Metro İstasyonu Açık Otopark Üst Kademe

Altındağ İftar Çadırı nerede?

Hüseyingazi Ekin Mah. Bostancık Cad. Rauf Denktaş Parkı içi

Sincan İftar Çadırı nerede?

Sincan Kent Meydanı - Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Polatlı 2 cad. kent meydanı

Mamak İftar Çadırı nerede?

Akdere Merkez Camii Yanı / Kusunlar Toki Konutları / Zirvekent

Cebeci bölgesi İftar Çadırı nerede?

Kutludüğün Sokak, Cebeci Camii Yanı

Türközü Bölgesi İftar Çadırı nerede?

Metin Oktay Mah. Metin Oktay Ortaokulu Yanı

Öveçler Bölgesi İftar Çadırı nerede?

Lizbon Caddesi ile 1296. Sokak Kesişimi

Siteler İftar Çadırı nerede?

Seğmenler Kent Meydanı - Ulubey Mah. Selçuk Cad. Siteler İtfaiyesi karşısı

Beşevler Metro İstasyonu çıkışı

Pursaklar İftar Çadırı nerede?

Karacaören Toki Blokları içi

Polatlıİftar Çadırı nerede?

Heykel Meydanı

NOT: Ankara iftar çadırları için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile iletişime geçerek detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

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