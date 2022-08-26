Anadolu Yayıncılar Derneği nedir? Anadolu Yayıncılar Derneği'nde hangi kanallar var? Hangi kanallar AYD'ye üye? Gülşen'in bir konserde İmam Hatipliler ile ilgili söylediği skandal sözlerin yankısı devam ediyor. Hakkında soruşturma başlatılan ve cezaevine gönderilen Gülşen'e bir darbe de Anadolu Yayıncılar Derneği'nden geldi. AYD Gülşen'in kliplerini ve şarkılarını kanallarında çalmayacaklarını açıkladı. Peki AYD bünyesinde hangi kanallar var? Hangi kanallardan Gülşen kliplerine yasak geldi?

Anadolu Yayıncılar Derneği nedir? Anadolu Yayıncılar Derneği'nde hangi kanallar var? Hangi kanallar AYD'ye üye? Gülşen'in bir konserde İmam Hatipliler ile ilgili söylediği skandal sözlerin yankısı devam ediyor. Hakkında soruşturma başlatılan ve cezaevine gönderilen Gülşen'e bir darbe de Anadolu Yayıncılar Derneği'nden geldi. AYD Gülşen'in kliplerini ve şarkılarını kanallarında çalmayacaklarını açıkladı. Peki AYD bünyesinde hangi kanallar var? Hangi kanallardan Gülşen kliplerine yasak geldi?

Aylar öncesinde verdiği bir konserde sahneye çıkan bir kişiye ilişkin "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklanan Gülşen'e bir darbe daha... Gülşen'in sınırları aşan açıklamalarına Anadolu Yayıncılar Derneği tepki gösterdi.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nde hangi kanallar var?

Anadolu Yayıncılar Derneği'ne üye bir çok kanal bulunmaktadır. Anadolu'da yerel ve ulusal çapta yayın yapan kanallar AYD'ye üyedir. Anadolu Yayıncılar Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Sözde sanatçı ama özünde bölücü olan Gülşen isimli ses sanatçısı bir konserinde imam hatip camiasını karalamak için 'sapık' ifadesini kullanmıştır. Halkı kin ve nefret yoluyla çatışmaya sevk etmiştir. Toplumsal barışı bozmak ve çatışmaya neden olmak gibi bir planın içerisindedir. Uluslararası kuruluşların etki ajanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda ajanlık yapmaktan da soruşturma açılmalıdır.Bir dönem Alevi vatandaşlarımıza hakaret eden Güner Ümit medya dünyasından da çekilmiştir. Alevi vatandaşlarımızın gösterdiği bu onurlu davranışı bizlerde devam ettirmeliyiz. Bundan sonra Gülşen denen sözde sanatçıya tüm ekranlar kapatılmalıdır. Belediyeler konser verdirmemelidir. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak ekranlarımızı kapatıyoruz. Biz bu milleti seviyor ve barış içinde yaşamak istiyoruz."

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