Gülşen neden tutuklandı? Gülşen ne kadar ceza aldı? Gülşen kaç yıl hapis cezası aldı? Gülşen hapis mi yatacak? Gülşen serbest mi bırakıldı?

Gülşen neden tutuklandı? Gülşen ne kadar ceza aldı? Gülşen hapis mi yatacak? Gülşen serbest mi bırakıldı? İmam Hatiplileri hedef alan konuşması hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen polis eşliğinde evinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İşlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen Gülşen flaş bir kararla tutuklanarak cezaevine girdi. Gülşen'in kaç yıl hapis cezası alacağı ise merak merak konusu. Peki Gülşen serbest bırakılır mı?

Gülşen neden tutuklandı? Gülşen ne kadar ceza aldı? Gülşen hapis mi yatacak? Gülşen serbest mi bırakıldı? İmam Hatiplileri hedef alan koonuşması hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen polis eşliğinde evinde gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İşlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen Gülşen flaş bir kararla tutuklanarak cezaevine girdi. Gülşen'in kaç yıl hapis cezası alacağı ise merak merak konusu. Peki Gülşen serbest bırakılır mı?

4 ay önce verdiği bir konserde sahneye çıkan bir kişiyle ilgili konuşurken İmam Hatipliler ile ilgili skandal ifadeler kullanan Gülşen'in videosu geçtiğimiz gün sosyal medyaya düşmüştü. Videoya binlerce kişi tepki göstermiş ve "Gülşen Tutuklansın" etiketi ile binlerce paylaşım yapıldı. Konuya ilişkin savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gülşen ilk ifadesinin ardından adliyeye sevke dildi. Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. Madde kapsamında resen soruşturma başlatıldı.

Gülşen neden tutuklandı?

Gülşen İmam Hatiplilier ile ilgili söylediği skalndal ifadelerle ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Gülşen sahneye çıkan bir kişiyle ilgili "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Gülşen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlamasından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Gülşen ne kadar ceza aldı?

Gülşen'in henüz yargılanması başlamadı ve dolayısıyla ne kadar ceza aldığı henüz net değil. Gülşen'e verilen cezanın orantısız olduğunu düşünenler de sosyal medyada Gülşen serbet bırakılsın kampanyası başlattı. Ünlü gazeteci Nagehan Alçı da tutuklama kararının yersiz olduğunu düşünenlerden.

Gülşen hapis mi yatacak?

Gülşen savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelinin üzerine atılı bulunan ''halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Gülşen, kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.

Gülşen suçlamaları kabul etmedi

Gülşen ifadesinde suçlamaları kabul etmedi. İşte Gülşen'in ifadesi: "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı 'imam'dır. Ayrıca arkadaşlarla kendi aramızda 'aptal, salak, sapık' olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur. Bu konuşma, bu diyalog, konserin hatırlamadığım bir aşamasında, muhtemelen bir şarkı arasında Miraç ile aramızda geçen bir konuşmadır. Orkestrama, 'Beni seyircilerimin arasına omuzlarınızda taşıyın' demem üzerine, bana orkestra arasından 'Seni imam taşısın' şeklinde cevap gelince bahse konu konuşma Miraç ile aramızda geçmiştir. Bu konuşma, konsere gelenlere ya da medyaya hitaben yaptığım bir konuşma değildir."