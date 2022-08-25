Gülşen tutuklandı mı? Gülşen neden gözaltına alındı? Gülşen hapis cezası mı alacak?

Şarkıcı Gülşen'in bir konser sırasında söylediği sözler sosyal medyada yayılmasının ardından şarkıcı tepkilerin hedefi olmuştu. İmam Hatiplileri aşağılayan açıklamaların ardından Gülşen hakkında soruşturma açılmış ve şarkıcı Gülşen polis eşliğinde gözaltına alınmıştı. Şarkıcı Gülşen'in ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülşen ilk ifadesinde herkesten özür diledi. Gülşen tutuklansın etiketi de sosyal medyada trend oldu.

Şarkıcı Gülşen'in bir konser sırasında söylediği sözler sosyal medyada yayılmasının ardından şarkıcı tepkilerin hedefi olmuştu. İmam Hatiplileri aşağılayan açıklamaların ardından Gülşen hakkında soruşturma açılmış ve şarkıcı Gülşen polis eşliğinde gözaltına alınmıştı. Şarkıcı Gülşen'in ilk ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Gülşen ilk ifadesinde herkesten özür diledi. Gülşen tutuklansın etiketi de sosyal medyada trend oldu.

Gülşen hakkında 4 ay önce verdiği konser sırasında sarf ettiği sözler nedneiyle soruştıurma açıldı. Gülşen'in sözleri hakkında savcılık soruşturma başlattı. İmam Hatiplilere yönelik skandal sözler nedeniyle Gülşen gözaltına alındı.

Gülşen neden gözaltına alındı?

İmam Hatiplileri direkt olark hedef alan Gülşen bir kişiyle ilgili "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Gülşen tutuklandı mı?

İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleriyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan Gülşen Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındı. Gülşen'in ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü kaydedildi. Gülşen'in adliyede işlemlerinin sürdüğü belirtiliyor.

Gülşen'in eşi yapımcı Ozan Çolakoğlu gözaltında olan eşini görmek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Bir süre burada kalan Ozan Çolakoğlu ayrıldı.

Gülşen hapis cezası mı alacak?

Şarkıcı Gülşen imam hatip liseleriyle ilgili sözlerinin tepki toplaması sonrası bir özür mesajı paylaştı. Paylaşımında "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarılarak yayımlanmıştır. Sözlerim ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım..." ifadelerine yer verdi.

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