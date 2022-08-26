Gülşen hangi cezaevinde? Gülşen ne kadar hapis yatar? Gülşen neden, niye tutuklandı? İmam Hatiplileri kızdıran açıklaması sosyal medyada gündem olan Gülşen hakkında savcılık kararı ile gözaltı kararı çıkmıştı. Gülşen polisler eşliğinde evinden alınarak ifadesi alınmaya getirildi. İlk ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edilen şarkıcı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu karar sonrası Gülşen'in ne kadar hapiste kalacağı hayranları tarafından merak edilmeye başlandı.

Gülşen'in bundan aylar önce yaptığı bir konserde sahnede söylediği sözler sosyal medyada gündem oldu. Pek çok kişi Gülşen'in haddiniaştığı görüşündeydi. Sosyal medyada "Gülşen Tutuklansın" etiketi ile on binlerce paylaşım yapıldı. Konuya ilişlin soruştuırma başlatıldı ve Gülşen gözaltına alındı. İlk ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gülşen hakkında tutuklama kararı çıktı. Karar karşısında şaşıran Gülşen hayranları Gülşen hangi cezaevinde? Gülşen ne kadar hapis yatar? Gülşen neden, niye tutuklandı? Gülşen kaç yıl ceza alır? gibi sorulara yanıt aramaya başladı.

Gülşen 4 ay önce vermiş olduğu bir konserde sahneye çıkan kişiye itafen yaptığı konuşma bu gün Türkiye gündeminin birinci maddesi oldu. Gülşen sahnede "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" dedii. Bu görüntüler sosyal medyada gündem oldu ve soruşturma açıldı. Gülşen Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçlamasından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Gülşen hangi cezaevinde?

Savcılıktaki ilk ifadesinde yanlış anlaşıldığını belirten Gülşen samimi şekilde özür de diledi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi ve alınan karar ile tutuklandı. Gülşen, kararın ardından Bakırköy Kapalı Kadın Cezeevi'ne gönderildi.

Gülşen neden, niye tutuklandı?

Gülşen sahnede İmam Hatipliler ilie ilgili sözleri nedeniyle tutuklandı. Gülşen "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor herhalde" demişti. ''Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme'' suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını, gösterir somut delillerin mevcut olması, suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının anlaşılması, bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağını değerlendirerek şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Gülşen ne kadar hapis yatar?

Gülşen'in ne kadar ceza alacağı yargılama sonunda netlik kazanacak.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" cezası ne kadar, kaç yıl?

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”