Altın düşecek mi? Gram altın Temmuz'da düşmeye devam eder mi? Uzmanlardan altın yorumları...

Altın düşecek mi? Gram altın Temmuz'da düşmeye devam eder mi? Altın ve dolarda son günlerde yatırımcısını şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. Altın 22 Haziran'da 1025 TL seviyesinden işlem görüyordu. Son yaşanan gelişmelerden sonra gram altın haftanın ilk işlem günü olan 27 Haziran Pazartesi günü 949 TL'nin altına indi. Yaşanan gelişmelerin ardından altın ve dolar sahipleri altında düşüşün ne zamana kadar süreceğini araştırmaya başladı. Uzmanlardan gram altın ve ons altına dair analizler geldi...

Altın düşecek mi? Gram altın Temmuz'da düşmeye devam eder mi? Altın ve dolarda son günlerde yatırımcısını şaşırtan gelişmeler yaşanıyor. Altın 22 Haziran'da 1025 TL seviyesinden işlem görüyordu. Son yaşanan gelişmelerden sonra gram altın haftanın ilk işlem günü olan 27 Haziran Pazartesi günü 949 TL'nin altına indi. Yaşanan gelişmelerin ardından altın ve dolar sahipleri altında düşüşün ne zamana kadar süreceğini araştırmaya başladı. Uzmanlardan gram altın ve ons altına dair analizler geldi...

Dolar ve altın son günlerde yukarı yönlü olarak hareket ediyordu. ABD Merkez Bankası Fed'in fsaiz artırımı kararına rağmen yurt içinde dolar ve altında yaşanan hızlı gerileme yatırımcıları da şaşırttı. Elinde altını olan ve altını ile ne yapacağına karar veremeyen vatandaşlar düşüşün nedenini araştırmaya başladı. BDDK'dan gelen son hamle ile doların ateşi söndü.

Dolar neden düştü?

BDDK haftanın son işlem gününde 24 Haziran Cum günü döviz varlığı 15 milyon liranın üstünde olan şirketlere Türk Lirası kredi verilmesinin önüne set çekti. Bu kararın ardından dolar hızla düştü. Buna göre şirketler kredi alabilmek için mevcut dövşzlerini dengelemek durumunda kalacak. Bu durum da dolardaki baskıyı azalttı.

Altın düşecek mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altına yönelik çarpıcı analizlerde bulundu. Memiş açıklamalarının yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek altının önümüzdeki günlerdeki seyrini tahmin etti. Memiş “altının ons fiyatında 1.780-1.880 dolar aralığı kalıcı olmayabilir ve yerini 1.880-1.980 dolar aralığına bırakabilir. Altının gram fiyatında 950-1.000 lira aralığı kalıcı olmayabilir ve yerini 1.050-1.200 lira aralığına bırakabilir.” yorumunda bulundu.

Altın ne kadar düştü?

Altın 22 Haziran'dan bu yana yaklaşık olarak 75 TL'ye yakın bir değer kaybı yaşadı. 22 Haziran'da 1025 TL olan olan gram altın 27 Haziran'da 950 TL seviyesine kadar geriledi. Yeniden toparlanan altın 980 TL seviyelerine kadar çıktı.

Gram altın Temmuz'da düşmeye devam eder mi?

Memiş altına ilişkin yaptığı değerlendirmeye şöyle devam etti: “altın ve gümüş fiyatları için artık ons tarafında boğa piyasasına hazır olmak gerektiğini düşünüyorum.”

Boğa Piyasası nedir?

Boğa piyasası, ekonomideki her şeyin objektif olarak iyi çalıştığı zamanlardır: insanlar iş bulur ve işsizlik düşer, ekonomi gayrisafi yurt içi hasıla (GSYİH) ile ölçülerek büyür ve hisse senedi fiyatları da yükselir. Bir boğa piyasasında hisse senedi toplamak tartışmasız daha kolay çünkü her şey yukarıya doğru tırmanıyor. Bir kişi iyimser ise ve hisse senetlerinin fiyatlarının yükseleceğine inanıyorsa, ona boğa denir ve yükseliş görünümüne sahip olduğu söylenir. Boğa piyasaları sonsuza kadar sürmez ve hisse senetleri aşırı değerlenirse bazen tehlikeli durumlara neden olabilirler.