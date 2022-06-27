Dolar neden düştü? Dolar, altın düşmeye devam eder mi? Dolar Temmuz'da düşmeye devam edecek mi? Temmuz'da dolar, euro, altın düşer mi, yükselir mi? Dolar altın ve euroda son günlerde olağanüstü anlar yaşanıyor. Dolar 24 Haziran'da 17.50 seviyesine kadar çıkmıştı. Dolar ani bir düşüş trendine girerek haftanın son günü 16.57 TL seviyesine kadar geriledi ve ardından 16.80'de haftayı tamamladı. Dolar ve altın yeni haftaya da düşüşle başladı. Peki alton ve dolar neden düştü? Altın, dolar düşmeye devam eder mi? Temmuz'da altın, dolar düşer mi yükselir mi?

Dolar neden düştü? Dolar, altın düşmeye devam eder mi? Dolar Temmuz'da düşmeye devam edecek mi? Temmuz'da dolar, euro, altın düşer mi, yükselir mi? Dolar altın ve euroda son günlerde olağanüstü anlar yaşanıyor. Dolar 24 Haziran'da 17.50 seviyesine kadar çıkmıştı. Dolar ani bir düşüş trendine girerek haftanın son günü 16.57 TL seviyesine kadar geriledi ve ardından 16.80'de haftayı tamamladı. Dolar ve altın yeni haftaya da düşüşle başladı. Peki alton ve dolar neden düştü? Altın, dolar düşmeye devam eder mi? Temmuz'da altın, dolar düşer mi yükselir mi?

Son zamanlarda FED'in faiz artırımı kararlarıyla dolarda hızlı bir artış ayaşandı. Yukarı yönlü olarak seyrini devam ettiren dolar 24 Haziran'da 17.36 TL seviyesine kadar çıktı. Dolar haftanın son işlem günü olan 24 Haziran Cumartesi günü ani bir düşüş evresine girdi. Dolar dakikalar içiersinde 1 TL'ye yakın değer kaybetti. Ardından kayıpşarını toplama aşamasına giren dolar haftayı 16.80 TL'den tamamladı. Haftanın ilk işlem günü 27 Haziran Pazartesi gününe de dolar ve altın düşüş ile başladı. Güne 16.55 TL seviyelerinde işlem görerek başladı. Dolarda yaşanan ani düşüş yatırımcıları da meraklandırmaya başladı. Dolar neden düştü? Dolar düşmeye devam eder mi? sorusu şu sıralar pek çok yatırımcı tarafından sorulmaya başlandı.

Dolar neden düşüyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan karar dolarda düşüşün fitilini ateşledi. BDDK aldığı karar ile 15 milyon lirayı aşan şirketlere kredi kullandırım sınırlarına ilişkin yeni düzenlemeleri duyurdu. Bu karardan sonra dolarda hızlı bir gerileme yaşandı. Dolar 24 Haziran'da 1 TL'ye yakın değer kaybetti.

Dolar ne kadar düştü?

Dolardaki düşüş devam ediyor. Dolar son bir kaç günde 1 TL'ye yakın değer kaybetti. Dolardaki gerilemnin devam edip etmeyeceği ise yatırımcılar tarafından merak edilien bir diğer konu.

Dolar düşmeye devam eder mi?

Dolar ile ilgili İslam Memiş'ten çarpıcı açıklama geldi. Memiş dolarda düşüş öngördüğünü açıklamıştı. İşte İslam Memiş'in dolar-Altın denklemindeki açıklaması; "Dolar TL'de öngördüğüm düşüş nedeniyle 1 ay içinde gram altın TL'de 950 lira ile 1000 lira arasında bir dengelenme görebiliriz. Önce 980'i görmek lazım sonra 950 seviyesini görmek lazım ama ben kısa vadede maksimum bir iki aylık süreç içinde 1000 lira seviyesinin üzerinde gram altın almam. 1000 lira seviyesinin altına sarkınca kademeli alırım. 990, 980, 970 vs... makas aralıklarını göz önünde bulundurmak lazım" dedi.

Temmuz'da düşmeye devam edecek mi?

Doların önümüzdeki haftalarda düşmeye devam edip etmeyeceğini dair öngörüde bulunmak çok zor. Doların seyrini FED ve küresel piyasaların durumu belirliyor. Yurt içinde ise finansal istikrara bağlı atılan adımlar doların düşmesine neden olabilir.

BDDK'dan flaş karar

BDDK aldığı karar sonrası dolar hızla düştü. İşte BDDK'nın kararı; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan muhasebe ve finansal raporlama standartları çerçevesinde konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için bu değerlendirmenin konsolide bilançolar üzerinden yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kuralın istisnası olarak, ilgili mevzuat uyarınca yabancı para cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketlerle sınırlı olmak üzere, bu şirketlerin bankaya kredi başvurusunda bulunduğu tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde yabancı para net pozisyon açığı bulunduğunu Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından en güncel finansal tabloları üzerinden yapılacak incelemeye göre tespit ettirmeleri ve bu kuruluşlarca onaylanmış belgelerle bankaya başvurmaları şartıyla, bu şirketlere yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki, söz konusu tespit edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi Ticari Kredi kullandırılabilmesine karar verildi.

Yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlerin, kredi başvuru tarihi itibarıyla, mevcut yabancı para nakdi varlıkları ile en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamını ve son 1 yıllık net satış hasılatını bağımsız denetim kuruluşuna tespit ettirmeleri ve kullanacakları kredinin vadesi boyunca yabancı para nakdi varlıklarının TL karşılığının 15 milyon TL'yi aşmayacağını beyan ve taahhüt etmeleri, söz konusu beyan ve taahhüdün banka tarafından kontrolünün sağlanmasını teminen şirketlerin her ayın ilk 10 iş günü içinde bir önceki ay sonu bilançosuna göre yabancı para nakdi varlıklarının, aktif toplamının ve bir önceki ay sonu itibarıyla son 12 aylık net satış hasılatının güncel değerini bankaya iletmeleri şartıyla bu uygulamadan muaf tutulmalarına, bu uygulama kapsamında, yabancı para nakdi varlıkların TL karşılığının hesaplanmasında hesaplama tarihine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Döviz alış kurunun kullanılmasına, karar verilmiştir.