Altın neden düştü? Gram altın düşmeye devam eder mi? Altın Temmuz'da yükselir mi, düşer mi? Altın alınır mı, satılır mı? Altın Temmuz'da düşecek mi? soruları altın yatırımcıları tarafından şu sıralar sıkça sorulmaya başlandı. FED'in faiz kararı ve uluslararası piyasalarda yaşanan resesyon endişesi nedeniyle altın son zamanlarda büyük bir baskı içindeydi. Altında son günlerde yaşanan düşüş yatırımcıları da şaşırttı. Peki altındaki düşüşün nedeni nedir? İşte altının seyrine dair önemli detaylar...

Altın neden düştü? Gram altın düşmeye devam eder mi? Altın Temmuz'da yükselir mi, düşer mi? Altın alınır mı, satılır mı? Altın Temmuz'da düşecek mi? soruları altın yatırımcıları tarafından şu sıralar sıkça sorulmaya başlandı. FED'in faiz kararı ve uluslararası piyasalarda yaşanan resesyon endişesi nedeniyle altın son zamanlarda büyük bir baskı içindeydi. Altında son günlerde yaşanan düşüş yatırımcıları da şaşırttı. Peki altındaki düşüşün nedeni nedir? İşte altının seyrine dair önemli detaylar...

Altın yatırımcılarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası FED'den gelecek faiz kararlarına çevrilmişti. FED geçtiğimiz hafta faizleri 75 baz puan artırma kararı almıştı. Alınan karar altın yatırımcılarını nedişelendirdi. Son günlerde altında yaşanan yükseliş trendi kırılmış gibi görünüyor. Altında sert düşüşler yaşanmaya başladı. Gram altın 23 Haziran'da 1025 TL seviyesinden işlem görürken 27 Haziran'da haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı ve gram altın 967 TL'ye kadar düştü. Altında son bir kaç günde 55 TL'ye yakın bir gerileme oldu. Elinde altını olanlar ve altına yatırım yapmak isteyenler de "altn düşmeye devam eder mi?" sorusunu sıkça sormaya başladı?

Altın neden düştü?

Yurt içinde dolar kurunda yaşanan ani gerileme gram altın fiyatlarının da düşmesine neden oldu. Dolar 24 Haziran'da 17.36'dan 16.80'e kadar geriledi. Yaşanan bu düşüş gram altına da yansıdı. Gram altın bin TL'nin üzerinden 960 TL'ye kadar geriledi.

Gram altın düşmeye devam eder mi?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altına dair önemli açıklamalar geldi. Memiş açıklamasında altının düşeceği tarihi açıkladı. Memiş sözlerinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek şunları söyledi: “Kısa vadede gram altın maksimum 1 ay, ben 1000 lirası seviyesinin üstünü kısa vade için gram atın alımını yatırımcısına tavsiye etmiyorum ama bunu neyi öngörerek söylüyorum: Yukarıda 1050 lira seviyesini öngörerek. Serbest piyasalarda 1040 lira görüldü. Altın yatırımcısına şu örneği veriyorum; Gram altın son 6 ayda Dolar-TL kurundan destek görerek 1000 lira seviyesini kırdı. Bundan sonra da altın ONS fiyatından destek görerek, yıl sonunda tekrar bu yükselişlerini devam ettirebilir. O yüzden Ons altında 950 bin lira aralığını takip etmek gerekiyor.

Altın Temmuz'da yükselir mi, düşer mi?

İslam Memiş daha önce yaptığı açıklamada altının Temmuz'daki seyrine ilişkin tahminlerde bulunmuştu. Memiş açıklamasında vatandaşlara altın satmama yönünde uyarıda bulundu. İşte Memiş'in o açıklaması: Merkez bankaları çeşitli tedbirler alarak kendini korumaya alıyor. Hal böyle olunca yatırımcılar kısa vadeli aldım, sattım kar ettim modunu bir kenara bırakmalı. Böyle bir piyasa bırakmadılar. Nisan ayı final ayıdır, nisan ayından itibaren 900 lira seviyesinin altında altın göremeyeceksiniz. Nisan ayını final ayı olarak değerlendiren arkadaşlar nefsine mukayyet olsun Temmuz ayına kadar beklemeyi tercih etsin. Şu anda artık satışlar, düşüşler başlayacak öngörüm yok. Gram altını 900 lira altında alım yapanlar 940 lira oldu diye satarsanız yeniden yerine koyamazsınız. 30-40 liralar bir şey değil. Küçük hesaplarla işlem yapmayın. Temmuz ayında 1000 lira ataklarını göreceğiz. Benim nazarımda gram altında daha yükseliş başlamadı. Gram altın 1200 lirayı kırmadan gram altın yükselişte demeyeceğim." dedi.

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