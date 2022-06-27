Dolar, altın Temmuz'da ne olur? Temmuz 2022 dolar yükselir mi düşer mi? Temmuz'da altın düşer mi artar mı? soruları elinde doları olan yatırımcılar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Haziran'ın son günlerinde dolarda ve altında yaşanan gerileme vatandaşları meraklandırdı. Peki dolar ve gram altın Temmuz ayında nasıl bir seyir izler? Dolar Temmuz 2022'de artar mı, iner mi?

Dolar, altın Temmuz'da ne olur? Temmuz 2022 dolar yükselir mi düşer mi? Temmuz'da altın düşer mi artar mı? soruları elinde doları olan yatırımcılar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Haziran'ın son günlerinde dolarda ve altında yaşanan gerileme vatandaşları meraklandırdı. Peki dolar ve gram altın Temmuz ayında nasıl bir seyir izler? Dolar Temmuz 2022'de artar mı, iner mi?

Dolar ve altın piyasasında son günlerde düşüş izleniyor. Elinde doları ve altını olan vatandaşlar ne karar vereceğini araştırmaya başladı. Konuya ilişkin İslam Memiş'ten önemli açıklamalar gekdi.

Dolar, altın Temmuz'da ne olur?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırım tavsiyesi olmayan açıklamalarında dolar ve altına ilişkin şunları söyledi: "Haziran ve Temmuz aylarını bekleyerek, varlıklarımıza sahip çıkmak gerekiyor.Merkez Bankaları kontrollü bir şekilde bir dengelenme çabasında piyasaları manipüle ettiği için burda kısa vadeli işlem yaptırmayacaklar, kısa vadeli kimseye para kazandırmayacaklar. Burdaki dert yüksek enflasyon. Merkez bankaları çeşitli tedbirler alarak kendini korumaya alıyor. Hal böyle olunca yatırımcılar kısa vadeli aldım, sattım kar ettim modunu bir kenara bırakmalı. Böyle bir piyasa bırakmadılar. Nisan ayı final ayıdır, nisan ayından itibaren 900 lira seviyesinin altında altın göremeyeceksiniz. Nisan ayını final ayı olarak değerlendiren arkadaşlar nefsine mukayyet olsun Temmuz ayına kadar beklemeyi tercih etsin. Şu anda artık satışlar, düşüşler başlayacak öngörüm yok. Gram altını 900 lira altında alım yapanlar 940 lira oldu diye satarsanız yeniden yerine koyamazsınız. 30-40 liralar bir şey değil. Küçük hesaplarla işlem yapmayın. Temmuz ayında 1000 lira ataklarını göreceğiz. Benim nazarımda gram altında daha yükseliş başlamadı. Gram altın 1200 lirayı kırmadan gram altın yükselişte demeyeceğim."

Temmuz 2022 dolar yükselir mi düşer mi?

Temmuz ayında dolar ve altının seyrini iki önemli faktör etkiyecek. Birincisi ABD'den gelecek olan ekonomik veriler. İkincisi küresel piyasalarda yaşanan olumsuz ekonomik tablonun iyileşmesi. Ancak dolar ve altının Temmuz'da seyrinin ne olacağı konusunda kesin bir bilgi söylemek doğru olmaz.