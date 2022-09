Alparslan dizisi Seferiye Hatun kimdir? Alparslan kaç kere evlendi? Alparslan'ın kaç çocuğu var? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin merakla beklenen 2. sezonu uzun aranın ardından 19 Eylül Pazartesi günü izleyicisi ile buluşacak. Yeni oyuncuların da katıldığı dizide Seferiye Hatun rolü izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Seferiye Hatun ile Alparslan arasında yaşanacaklar 2. sezonda geniş yer bulacak. İşte Alparslan dizisi Seferiye Hatun'un gerçek adı ve kimliği...

Alparslan dizisi Seferiye Hatun kimdir? Alparslan kaç kere evlendi? Alparslan'ın kaç çocuğu var? soruları Alparslan Büyük Selçuklu dizisinini 2. sezonunu izleyenler tarafından sorulmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlandığı her akşam reytinglerde üst sıralarda yer alan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi geçtiğimiz aylarda Akça Hatun'un ölümü ile sezon finali yapmıştı. Türk tarihinin efsane komutan ve hükümdarlarından olan Alparslan'ın hayatını ve Büyük Selçuklu'nun devlet yapısını anlatan diziye yeni karakterler de katıldı. Tarihte çok önemli bir yere sahip olan Seferiye Hatun da dizinin ana karakterlerinden biri oldu.

Alparslan dizisi Seferiye Hatun kimdir?

Alparsalan dizisinin 2. sezonunda yer alan Seferiye Hatun karakterini genç ve başarılı oyuncu Kayra Zabcı canlandırmaktadır. Kayra Zabcı pek çok film ve dizide rol almıştır. Türk tarihinin en önemli kadın karakterlerinden biri olan Seferiye Hatun (Kayra Zabcı) ile Sultan Alparslan'ın hayatı dizinin yeni sezonunda izleyiciye aktarılacak.

Seferiye Hatun kimdir?

Seferiye Hatun (Tâceddîn Seferiyye) Türk tarihinde çok öenmli bir yere sahiptir. Seferiye Hatun'un Cariye kökenli olduğu bilinmektedir. Seferiye Hatun Büyük Selçuklu Devleti'nin 3. sultanı I. Melikşah'ın (Alparslan) 2. eşidir. Seferiye Hatun ile Sultan Alparslan'ın 12 çocuğu bulunmaktadır. Sultan Tapar ve Sultan Ahmet Sencer'in annesidir.

Alparslan ile Seferiye Hatun'un kaç çocuğu var?

Alparslan ile Seferiye Hatun'un evliliğinden 12 çocuk dünyaya gelmiştir. İşte Alparslan'ın çocukları;

Muizzeddin Melikşah

Tacüddevle Tutuş

İzzeddin Arslan Argun

Böri Bars

Tuğrul

Ayaz

Togan

Arslan

Tekiş

Ayşe

Züleyha

Fülane Hatun

Kayra Zabancı kimdir? (Seferiye Hatun)

Gelecek vadeden oyuncular arasında gösterilen Kayra Zabancı Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun karakterini canlandırıyor.

Kayra Zabancı 2001 yılında dünyaya geldi. 21 yaşında olan Kayra Zabancı aslen Malatyalıdır.

Oyunculuktan önce modellik yapan Kayra Zabancı Model Çocuk Türkiye Prensesi seçildi. Aynı zamanda Best Child Model of the World yarışmasında birinci oldu.

Güzelliğini tescilleten oyuncu daha sonra kariyerini oyunculuk alanında geliştirmek istedi ve bu alanda çalışmalarına başladı. Oyunculuk alanında çeşitli eğitimler alan Kayra Zabancı pek çok dizi ve filmde rol almaya başladı.

Kayra Zabcı, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Harem, Muhteşem Yüzyıl, Aşktan Kaçınılmaz, Küçük Ağa, Vatanım Sensin, Gülperi, Doğduğun Ev Kaderindir ve Canım Annem dizierinde rol alan Kayra Zabancı son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde Seferiye Hatun rolünü üstleniyor.

Alparslan kimdir?

I. Melikşah (Alparslan) Ağustos 1055 yılında dünyaya geldi. 19 Kasım 1092 yılında hayata gözlerini yumdu.

Ebü'l-Feth Celâlü'd-devle ve'd-dîn Muizzü'd-dünyâ ve'd-dîn Kasîmü emîri'l-mü'minîn Melikşâh bin Alparslan, Büyük Selçuklu İmparatorluğu hükümdarı.

Hükümdarlık döneminde (1072-1092) Büyük Selçuklu Devleti en geniş sınırlarına ulaştı. Sınırlar Anadolu'dan Umman'a Kafkasya'dan Hindistan önlerine uzandı (10.000.000 km2). Melikşah'tan sonra Selçuklular eski gücüne kavuşamadı. Devrin en önemli kişileri arasında Ömer Hayyam bilim ve Nizâmülmülk siyaset dalında bulunur.