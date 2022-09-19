Hastane Randevusu Nasıl Alınır? İnternet Üzerinden Hastane Randevusu Alma

e-Devlet hastane randevusu nasıl alınır? Telefon ile hastane randevusu alma, hastane randevu bilgilerimi öğrenme, MHRS Randevu Nasıl Giriş Yapılır? Dijital çağda olmamız ile birlikte istediğimiz her türlü biliye kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Son zamanlarda rama motorunda en çok merak edilen konulardan biriside hastane randevusu alma konusudur. Bu konu hakkında merak edilen detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

e-Devlet MHRS Randevu Nasıl Alınır?

e-Devlet sisteminden MHRS randevu sistemine giriş yapabilmek için öncelikle MHRS randevu sisteminin sayfasına gidiniz. Buradan e-Devlet seçeneğine tıklayın ve bilgilerinizi girin. Ardından direkt olarak MHRS profiline giriş yapmış olarak sayfa açılır. Ardından açılan sayfada en üstte 'Hastane Randevusu Al' veya 'Aile Hekimi Randevusu Al' sekmelerinden size uygun olanı seçin.

MHRS Randevu Nasıl Giriş Yapılır?

MHRS giriş sayfasında altta bulunan 'Üye Ol' yazısına tıklayın. Açılan sayfada sizden istenilen T.C. bilgilerini doğru bir şekilde giriniz. Karşınıza çıkan sayfada ilgili işlemleri (şifre, mail) işlemlerini tamamladıktan sonra MHRS üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

İnternet Üzerinden Hastaneden Randevu Nasıl Alınır?

İnternet ortamında randevu alabilmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) (https://www.mhrs.gov.tr/Vatandas/) kullanabilirsiniz. Gitmek istediğiniz hastanenin il- ilçe ve ismini seçtikten sonra 'Randevu al' butonuna tıklayın. İşleminiz gerçeklemişmiş olacaktır.

182 Hastane Randevu Nasıl Alınır?

Hastanelerden randevu almak için ALO 182 çağrı merkezini arayarak bağlanabilirsiniz. Burada canlı operatöre T.C. Kimlik numaranızı vererek asistan bilgilerinizi onayladıktan sonra adım adım randevu alma işleminizi güvenli ve olay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.