Aloe veranız solduysa bunu yapın

Tıbbi sarısabır da olarak adlandırılan aloe vera Asphodelaceae familyasındandır. Tıbbi amaçlarla kullanılır. Cilde faydalarıyla tanıdığımız bu bitkiyi birçoğumuz evde saksıda yetiştiriyoruz. Bazen bakımını eksik yaptığımız için aloe veramız solabiliyor. Bu gibi durumlarda ne yapmamız gerekir? Gelin birlikte aloe vera bitkisini ve faydalarını konuşalım...

Tıbbi sarısabır bitkisi aloe vera olarak da biliniyor. Aloe vera birçoğumuzun balkonda yetiştirip faydalarından dolayı cilt bakım rutinlerine eklediğimiz bir bitki. Bazen aloe veranın yaprakları sararıp solabiliyor, kökleri çürüyebiliyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için sizlere bir önerimiz olacak...

Aloe veranızı canlandırmak ve solmasını önlemek için çok kolay bulunabilir malzemelere ihtiyacınız olacak. İşte malzemeler; 1 tane aspirin, 1.5 yemek kaşığı kuru maya ve 1.5 litre su.

Bir kapta aspirini güzelce ezip toz haline getirerek işe başlayın. Daha sonra ezdiğiniz aspirinin üzerine kuru mayayı ekleyin ve karıştırın. Güzelce karışan maya ve aspirin ikilisine son olarak suyu da ekleyin. Bu karışımı bekletmeden aloe veranın toprağına güzelce gezdirerek dökün. Karışım yaprak kısımlarına asla değmemelidir. Şayet değerse aloe veranızın yaprakları çürüyebilir. Karışım bir aloe veraya 1 çay bardağı olacak şekilde dökülmelidir. Eğer aloe vera büyük ise 1,5 çay bardağı da dökebilirsiniz.

Bu karışım on beş gün içerisinde aloe veranızı kendine getirecektir. Bir kez kullandıktan sonra 15 gün boyunca bir daha kullanmamalısınız. Bu yüzden çok fazla bitkiniz yoksa ziyan olmaması adına daha az karışım hazırlamanız sizler için daha iyi olacaktır. Eğer başka bitkiler de bakıyorsanız bu karışımı onları canlandırıp coşturmak için de kullanabilirsiniz.

Aloe vera cildimize ne gibi faydalar sunuyor?

Aloe vera içerdiği vitamin, protein ve diğer bazı bileşikler sayesinde kollajen üretimini artırarak cildi yeniliyor. Bu yüzden de yanıklara, yaralanmalara ve tahrişe iyi geliyor.

Yüksek oranda su ve mineral barındıran aloe vera cildinizdeki yıpranmışlıkları onarıyor. Bu sayede cildinizi gençleştiriyor.

Aloe veradan elde edilen jel iltihapları kurutur ve antibakteriyeldir. Bu da ciltte sivilcelere ve aknelere şifa olacağı anlamına gelir.

Bir yerinizi sinek veya böcek ısırdıysa aloe vera sürerseniz kaşıntı ve yanma hissi gidecek ve bölgede bakteri üremeyecektir.

Saç diplerinize aloe vera sürerseniz kepek sorununuz ortadan kalkacak ve saçlarınız yumuşayacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.