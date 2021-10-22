Alec Baldwin filmleri | Alec Baldwin hangi filmlerde oynadı?
Alec Baldwin filmleri | Alec Baldwin hangi filmlerde oynadı? ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında kan donduran olaylara neden oldu. Alec (Alexander) Baldwin'in sette kurusıkı silahı ateşlemesi üzerine görüntü yönetmeni hayatını kaybetti, filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Üzücü olaylardan sonra Alec Baldwin'in kim olduğu ve hangi filmlerde oynadığı internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Alec Baldwin'in hayatı ve biyografisi...
2021-10-22 08:49:12
Alec Baldwin filmleri | Alec Baldwin hangi filmlerde oynadı? ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında kan donduran olaylara neden oldu. Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahı ateşlemesi üzerine görüntü yönetmeni hayatını kaybetti, filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Üzücü olaylardan sonra Alec Baldwin'in kim olduğu ve hangi filmlerde oynadığı internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Alec Baldwin'in hayatı ve biyografisi...
Alec Baldwin sette yanlışlıkla 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Alec Baldwin yeni filmi Rust'ın çekimlerine devam ediyordu. İddialı yapımlar arasında gösterilen Rust'ın çekimlerinde yaşanan talihsiz olay kaza olarak değerlendiriliyor ancak yetkililerin soruşturması devam ediyor.
Alec Baldwin filmleri
Yıl-Başlık-Rol-Notlar
1987 Forever, Lulu Buck
1988 She's Having a Baby Davis McDonald
1988 Beterböcek Adam Maitland
1988 Babanın Metresi Frank de Marco
1988 Çalışan Kız Mick Dugan
1988 Talk Radio Dan
1989 Great Balls of Fire! Jimmy Swaggart
1990 Kızıl Ekim Jack Ryan
1990 Miami Blues Frederick J. Frenger Jr.
1990 Alice Ed
1991 The Marrying Man Charley Pearl
1992 Prelude to a Kiss Peter Hoskins
1992 Glengarry Glen Ross Blake
1993 Malice Dr. Jed Hill
1994 The Getaway Carter 'Doc' McCoy
1994 The Shadow Lamont Cranston/Gölge
1995 İki Metelik Anlatıcı (ses)
1996 The Juror Mark Cordell/Öğretmen
1996 Heaven's Prisoners Dave Robicheaux Ayrıca yönetici yapımcı
1996 Ghosts of Mississippi Bobby DeLaughter
1997 Road to Manhattan Al Capone
1997 The Edge Robert Green
1998 Thick as Thieves Mackin
1998 Mercury Rising Yarbay Nicholas Kudrow
1999 Aşk Engel Tanımaz Jeff King
1999 Outside Providence İhtiyar adam Dunphy
1999 Scout's Honor Todd Fitter Kısa film
2000 The Acting Class Kendisi
2000 Thomas and the Magic Railroad Bay Biletçi
2000 State and Main Bob Barrenger Ayrıca yönetici yapımcı
2001 Pearl Harbor Yarbay James Doolittle
2001 Kediler ve Köpekler Butch (ses)
2001 Final Fantasy: The Spirits Within Gray Edwards (ses)
2001 Tenenbaum Ailesi Anlatıcı (ses)
2002 The Adventures of Pluto Nash Michael Zoroaster Marucci
2003 The Cooler Sheldon "Shelly" Kaplow
2003 The Cat in the Hat Lawrence "Larry" Quinn
2003 Shortcut to Happiness Jabez Stone Ayrıca yönetmen ve yapımcı
2003 Brighter Days Kendisi Kısa film
2004 Along Came Polly Stan Indursky
2004 Göklerin Hakimi Juan Trippe
2004 SüngerBob KarePantolon Filmi Tetikçi Dennis (ses)
2004 The Last Shot Joe Devine
2005 Elizabethtown Phil DeVoss
2005 Fun with Dick and Jane Jack McCallister
2006 Mini's First Time Martin Tennan
2006 Köstebek George Ellerby
2006 Running with Scissors Norman Burroughs
2006 Kirli Sırlar Sam Murach
2007 Erkekleri Tavlama Sanatı Archie Knox
2007 Brooklyn Rules Caesar Manganaro
2008 My Best Friend's Girl Profesör Turner
2008 Madagaskar 2 Aslan Makunga (ses)
2008 Lymelife Mickey Bartlett Ayrıca yapımcı
2009 Kız Kardeşimin Hikayesi Campbell Alexander
2009 It's Complicated Jacob Adler
2011 Hick Beau
2012 Rock of Ages Dennis Dupree
2012 To Rome with Love John
2012 Efsane Beşli Noel Baba (ses)
2013 Mavi Yasemin Harold "Hal" Francis
2014 Torrente 5: Operación Eurovegas John Marshall
2014 Unutma Beni Dr. John Howland
2015 Aloha General Dixon
2015 Görevimiz Tehlike 5 Alan Hunley
2015 Doğruyu Söyle Dr. Julian Balies
2016 Back in the Day Gino Fratelli
2016 Andron Adam
2016 Paris Can Wait Michael
2016 Blind Bill Oakland Ayrıca yönetici yapımcı
2016 Rules Don't Apply Robert Maheu
2017 Patron Bebek Patron Bebek (ses)
2017 The Private Life of a Modern Woman Dedektif McCutcheon
2018 The Public Dedektif Bill Ramstead
2018 Karanlıkla Karşı Karşıya Dr. Kennebrew Beaureguard Cameo
2018 Görevimiz Tehlike 6 Alan Hunley
2018 Bir Yıldız Doğuyor Kendisi Cameo
2019 Before You Know It Peter
2019 Drunk Parents Frank Teagarten
2019 Crown Vic Yok Yapımcı
2019 Motherless Brooklyn Moses Randolph
2019 Arctic Dogs PB (ses)
2020 Beast Beast Yok Yönetici yapımcı
2020 Pixie Peder Hector McGrath
2020 Chick Fight Jack Murphy
2021 The Boss Baby: Family Business Patron Bebek (ses)
Alec Baldwin kimdir?
Alec Baldwin 3 Nisan 1958 yılında ABD'de ünyaya geldi. Alec Baldwin Amerikalı oyuncudur. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.
Kariyerinin ilk yıllarında Tim Burton'ın Beetlejuice (1988), Mike Nichols'ın Working Girl (1988), Jonathan Demme'nin Married to the Mob (1988) ve Oliver Stone'un Talk Radio gibi çeşitli filmlerde hem başrol hem de yardımcı roller oynadı. (1988). The Hunt for Red October (1990) ve Glengarry Glen Ross (1992) filmlerinde Jack Ryan rolüyle dikkatleri üzerine çekti. O zamandan beri Alice (1990), To Rome with Love (2012) ve Blue Jasmine (2013) ve The Aviator (2004) ve The Departed (2006) filmlerinde Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalıştı. The Cooler (2003) dramasındaki performansı ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığı getirdi. The SpongeBob Squarepants Movie (2004), Madagaskar: Escape 2 Africa (2008), Rise of the Guardians (2012) ve The Boss Baby (2017) için seslendirme yaptı.
2006'dan 2013'e kadar Baldwin, NBC sitcom 30 Rock'ta Tina Fey ile birlikte Jack Donaghy olarak oynadığı, dizideki çalışmaları için iki Primetime Emmy Ödülü, üç Altın Küre Ödülü ve yedi Screen Actors Guild Ödülü kazanan eleştirmenlerden övgü aldı. tarihteki en fazla SAG Ödülü'ne sahip erkek oyuncu. Sahnede, 1992 Broadway yapımı A Streetcar Named Desire'da Stanley Kowalski'yi canlandırdı ve 1998'de ona Tony Ödülü adaylığı kazandıran Macbeth'in Off-Broadway prodüksiyonunda baş karakter oldu. Baldwin, Mission: Impossible serisinin beşinci ve altıncı bölümleri olan Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) ve Mission: Impossible - Fallout (2018) filmlerinde birlikte rol aldı. Aynı zamanda The Huffington Post'ta köşe yazarlığı yapmaktadır. 2016'dan beri Match Game'in ev sahibi.
Baldwin, hem 2016 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının ikinci bölümünde hem de açılışın ardından, 2017'de kendisine üçüncü Primetime Emmy'sini kazandıran bir rol olan uzun süredir devam eden skeç dizisi Saturday Night Live'da Donald Trump'ı canlandırması nedeniyle büyük beğeni topladı. 2018 ve 2021'de tekrar aday gösterildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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