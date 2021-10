Alec Baldwin filmleri | Alec Baldwin hangi filmlerde oynadı? ABD'li ünlü aktör Alec Baldwin yeni filmi Rust'ın çekimleri sırasında kan donduran olaylara neden oldu. Alec (Alexander) Baldwin'in sette kurusıkı silahı ateşlemesi üzerine görüntü yönetmeni hayatını kaybetti, filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Üzücü olaylardan sonra Alec Baldwin'in kim olduğu ve hangi filmlerde oynadığı internette oldukça fazla araştırılmaya başlandı. İşte Alec Baldwin'in hayatı ve biyografisi...

Alec Baldwin sette yanlışlıkla 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Alec Baldwin yeni filmi Rust'ın çekimlerine devam ediyordu. İddialı yapımlar arasında gösterilen Rust'ın çekimlerinde yaşanan talihsiz olay kaza olarak değerlendiriliyor ancak yetkililerin soruşturması devam ediyor.

Alec Baldwin filmleri

Yıl-Başlık-Rol-Notlar

1987 Forever, Lulu Buck

1988 She's Having a Baby Davis McDonald

1988 Beterböcek Adam Maitland

1988 Babanın Metresi Frank de Marco

1988 Çalışan Kız Mick Dugan

1988 Talk Radio Dan

1989 Great Balls of Fire! Jimmy Swaggart

1990 Kızıl Ekim Jack Ryan

1990 Miami Blues Frederick J. Frenger Jr.

1990 Alice Ed

1991 The Marrying Man Charley Pearl

1992 Prelude to a Kiss Peter Hoskins

1992 Glengarry Glen Ross Blake

1993 Malice Dr. Jed Hill

1994 The Getaway Carter 'Doc' McCoy

1994 The Shadow Lamont Cranston/Gölge

1995 İki Metelik Anlatıcı (ses)

1996 The Juror Mark Cordell/Öğretmen

1996 Heaven's Prisoners Dave Robicheaux Ayrıca yönetici yapımcı

1996 Ghosts of Mississippi Bobby DeLaughter

1997 Road to Manhattan Al Capone

1997 The Edge Robert Green

1998 Thick as Thieves Mackin

1998 Mercury Rising Yarbay Nicholas Kudrow

1999 Aşk Engel Tanımaz Jeff King

1999 Outside Providence İhtiyar adam Dunphy

1999 Scout's Honor Todd Fitter Kısa film

2000 The Acting Class Kendisi

2000 Thomas and the Magic Railroad Bay Biletçi

2000 State and Main Bob Barrenger Ayrıca yönetici yapımcı

2001 Pearl Harbor Yarbay James Doolittle

2001 Kediler ve Köpekler Butch (ses)

2001 Final Fantasy: The Spirits Within Gray Edwards (ses)

2001 Tenenbaum Ailesi Anlatıcı (ses)

2002 The Adventures of Pluto Nash Michael Zoroaster Marucci

2003 The Cooler Sheldon "Shelly" Kaplow

2003 The Cat in the Hat Lawrence "Larry" Quinn

2003 Shortcut to Happiness Jabez Stone Ayrıca yönetmen ve yapımcı

2003 Brighter Days Kendisi Kısa film

2004 Along Came Polly Stan Indursky

2004 Göklerin Hakimi Juan Trippe

2004 SüngerBob KarePantolon Filmi Tetikçi Dennis (ses)

2004 The Last Shot Joe Devine

2005 Elizabethtown Phil DeVoss

2005 Fun with Dick and Jane Jack McCallister

2006 Mini's First Time Martin Tennan

2006 Köstebek George Ellerby

2006 Running with Scissors Norman Burroughs

2006 Kirli Sırlar Sam Murach

2007 Erkekleri Tavlama Sanatı Archie Knox

2007 Brooklyn Rules Caesar Manganaro

2008 My Best Friend's Girl Profesör Turner

2008 Madagaskar 2 Aslan Makunga (ses)

2008 Lymelife Mickey Bartlett Ayrıca yapımcı

2009 Kız Kardeşimin Hikayesi Campbell Alexander

2009 It's Complicated Jacob Adler

2011 Hick Beau

2012 Rock of Ages Dennis Dupree

2012 To Rome with Love John

2012 Efsane Beşli Noel Baba (ses)

2013 Mavi Yasemin Harold "Hal" Francis

2014 Torrente 5: Operación Eurovegas John Marshall

2014 Unutma Beni Dr. John Howland

2015 Aloha General Dixon

2015 Görevimiz Tehlike 5 Alan Hunley

2015 Doğruyu Söyle Dr. Julian Balies

2016 Back in the Day Gino Fratelli

2016 Andron Adam

2016 Paris Can Wait Michael

2016 Blind Bill Oakland Ayrıca yönetici yapımcı

2016 Rules Don't Apply Robert Maheu

2017 Patron Bebek Patron Bebek (ses)

2017 The Private Life of a Modern Woman Dedektif McCutcheon

2018 The Public Dedektif Bill Ramstead

2018 Karanlıkla Karşı Karşıya Dr. Kennebrew Beaureguard Cameo

2018 Görevimiz Tehlike 6 Alan Hunley

2018 Bir Yıldız Doğuyor Kendisi Cameo

2019 Before You Know It Peter

2019 Drunk Parents Frank Teagarten

2019 Crown Vic Yok Yapımcı

2019 Motherless Brooklyn Moses Randolph

2019 Arctic Dogs PB (ses)

2020 Beast Beast Yok Yönetici yapımcı

2020 Pixie Peder Hector McGrath

2020 Chick Fight Jack Murphy

2021 The Boss Baby: Family Business Patron Bebek (ses)

Alec Baldwin kimdir?

Alec Baldwin 3 Nisan 1958 yılında ABD'de ünyaya geldi. Alec Baldwin Amerikalı oyuncudur. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştır.

Kariyerinin ilk yıllarında Tim Burton'ın Beetlejuice (1988), Mike Nichols'ın Working Girl (1988), Jonathan Demme'nin Married to the Mob (1988) ve Oliver Stone'un Talk Radio gibi çeşitli filmlerde hem başrol hem de yardımcı roller oynadı. (1988). The Hunt for Red October (1990) ve Glengarry Glen Ross (1992) filmlerinde Jack Ryan rolüyle dikkatleri üzerine çekti. O zamandan beri Alice (1990), To Rome with Love (2012) ve Blue Jasmine (2013) ve The Aviator (2004) ve The Departed (2006) filmlerinde Martin Scorsese gibi yönetmenlerle çalıştı. The Cooler (2003) dramasındaki performansı ona En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Akademi Ödülü adaylığı getirdi. The SpongeBob Squarepants Movie (2004), Madagaskar: Escape 2 Africa (2008), Rise of the Guardians (2012) ve The Boss Baby (2017) için seslendirme yaptı.

2006'dan 2013'e kadar Baldwin, NBC sitcom 30 Rock'ta Tina Fey ile birlikte Jack Donaghy olarak oynadığı, dizideki çalışmaları için iki Primetime Emmy Ödülü, üç Altın Küre Ödülü ve yedi Screen Actors Guild Ödülü kazanan eleştirmenlerden övgü aldı. tarihteki en fazla SAG Ödülü'ne sahip erkek oyuncu. Sahnede, 1992 Broadway yapımı A Streetcar Named Desire'da Stanley Kowalski'yi canlandırdı ve 1998'de ona Tony Ödülü adaylığı kazandıran Macbeth'in Off-Broadway prodüksiyonunda baş karakter oldu. Baldwin, Mission: Impossible serisinin beşinci ve altıncı bölümleri olan Mission: Impossible - Rogue Nation (2015) ve Mission: Impossible - Fallout (2018) filmlerinde birlikte rol aldı. Aynı zamanda The Huffington Post'ta köşe yazarlığı yapmaktadır. 2016'dan beri Match Game'in ev sahibi.

Baldwin, hem 2016 cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının ikinci bölümünde hem de açılışın ardından, 2017'de kendisine üçüncü Primetime Emmy'sini kazandıran bir rol olan uzun süredir devam eden skeç dizisi Saturday Night Live'da Donald Trump'ı canlandırması nedeniyle büyük beğeni topladı. 2018 ve 2021'de tekrar aday gösterildi.

