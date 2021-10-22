Emlak devini rahatlatan ödeme

Borç sarmalına giren Çin'in en büyük emlak şirketi Evergrande son dakika ödemesi ile temerrütten kurtuldu. Dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolara yakın borcu bulunuyor.

Çin'in en büyük emlak şirketi China Evergrande Group, bu hafta sonu süresi dolacak tahvil kupon ödemesini gerçekleştirerek temerrüdün eşiğinden döndü. Bu durum, küresel yatırımcıları aylardır meşgul eden bu dramdaki son önemli gelişmeyi işaret ediyor.

Devlet destekli Securities Times gazetesinin ‘ilgili kanallara' dayandırdığı haberine göre, şirket 83,5 milyon dolarlık ödemenin havalesini gerçekleştirdi ve fonlar tahvil sahiplerinin eline Cumartesi gününden önce geçecek. Şirketin asıl ödeme tarihini kaçırmasının ardından tahvil kuponu için 30 günlük yasal (ödemesiz) süre Cumartesi günü sona eriyordu.

Evergrande'den bir temsilci konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Şirketin temerrüde düşeceğine ilişkin spekülasyon aylardır piyasalarda dolaşıyordu ve bu durum, sorunun kredi piyasasındaki nakde sıkışık diğer emlak geliştirme şirketleri arasında yayılması ve bazı hesaplamalara göre ekonominin dörtte birinden daha büyük kısmını oluşturan gayrimenkul piyasasında güvenin azalması endişelerini artırdı.

Dünyanın en borçlu gayrimenkul şirketi Evergrande'nin 300 milyar dolara yakın borcu bulunuyor.

Borcun büyüklüğü nedeniyle küresel piyasalar da gelişmeleri yakından takip ediyor.

Eylül ayında 83,5 milyon dolarlık bir yurt dışı borç ödemesini aksatan ve yurt içinde de 35,9 milyon dolarlık bir borcu için anlaşmaya giden şirketin hisseleri geçen yıla göre yüzde 80 oranında değer kaybetti.

Kaynak: finansgundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.