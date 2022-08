Aile dizimi günün en çok araştırılan konularından biridir. 28 Temmuz tarihinde Netflix üzerinden yayınlanmaya başyalan Zeytin Ağacı dizisi ile birlikte merak konusu olan Aile dizimi ne demek? Aile dizimi terapisi nedir? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Alman psikoterapist Bert Hellinger'in psikoterapi yöntemlerinden biri olan aile dizilimi hakkında sıkça sorulan soruların yanıtlarını bir araya getirdik. Aile dizimi terapisi, kişinin genetiğinin verdiği kararların etkilendiğini savunan bir kavramdır. Aile dizimi terapisine göre bireyin genetiğine dayalı bir karar verme mekanizması mümkündür. Aile dizimi ile ilgili merak edilen soruların cevaplarını bir araya getirdik. Peki, aile dizimi nedir? İşte detaylar...

Aile dizimi ne demek?

Aile dizimi, aile üyeleri tarafından yapılan olumsuz durumların nesilden nesile aktarılması ve nihayetinde psikolojik veya fiziksel problemler olarak günümüzde kendini göstermesi olarak açıklanabilir. Alman psikoterapist Bert Hellinger tarafından tanıtılan bir psikoterapi yöntemidir. Terapinin çıkış noktası, nesiller öncesinden başlayarak her birimizin ailemizdeki her bireyle bir bağımız olmasıdır. Örneğin kadın sevgilisi tarafından aldatılmıştır. Kadın daha sonra başka biriyle evlendi ve bir çocuğu oldu. Kadının bu yoğun, acılı deneyimi, başka bir erkekten de olsa çocuğa aktarılır ve çocuk asla karşı cinse güvenmez ve daima bir şüphe duygusuyla yaşar. Ailede yaşanan her durum aile üyelerinin DNA'sına işlenir ve nesilden nesile aktarılır.

Aile dizimi terapisi nedir?

Aile söz dizimi terapisinde hayatınızda sorun olarak gördüğünüz her türlü duygu ve davranış; Depresyon, bağımlılıklar, işyerinde başarısızlık, maddi zorluklar, başarısız ya da mutsuz ilişkiler, ailede sorunlar, otorite korkusu, ters giden evlilikler, fiziksel hastalıklar, obezite gibi herhangi bir sorunun kaynağına gidebilir.

Aile söz dizimi terapisinin konuyla ilgili bilgi ve sertifika sahibi, daha önce referansları olan, sezgileri kuvvetli bir terapistten alınmasını öneriyoruz.