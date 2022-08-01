Pelosi’yi Tayvan’a gitmekten ne vazgeçirdi? “O uçağı vururuz!”

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ziyaretine son anda listeden çıkarılan Tayvan ziyareti gerginliğinin gölgesinde başladı… Günlerdir iki ülke arasında propaganda savaşına dönüşen ‘ziyaret tehdidi’nde Çin, askeri tatbikatla ABD’ye gözdağı verdi, medya üzerinden tehdit etti, ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi, Biden’a “Ateşle oynayan kendini yakar” diyerek ABD’nin uluslararası alandaki marka imajıyla oynadı.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Hint-Pasifik ülkelerine yapacağı ziyaretler kapsamında bugün gezisinin ilk durağı olan Singapur'a geldi. Ancak ziyaret, son anda programdan çıkarılan ‘Tayvan ziyareti' gerginliğinin gölgesinde gelişiyor.

Peki ABD-Çin arasında büyük bir gerginliğe sebep olan ve tehditlerin havada uçuştuğu gerilimde tam olarak neler yaşandı. Pelosi'yi Tayvan'a gitmekten ne vazgeçirdi? TIMETURK, Pelosi'nin gerçekleşmeyecek Tayvan ziyareti öncesinde iki ülke arasında medyaya konu olan gelişmeleri derledi…

Global Times: Tayvan'a inecek uçağı vururuz!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti ABD-Çin gerilimini artırdı. Bölgede tatbikat başlatan Çin'in yayın organı Global Times'ta savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceği yazıldı.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Tayvan olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdürürken Çin'den gözdağı gibi bir hamle geldi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti ABD-Çin gerilimini artırırken, Çin ordusu Tayvan Boğazı'nda büyük çaplı askeri tatbikat düzenlendi. Çin Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı sözcüleri ise Pelosi'nin muhtemel ziyaretine yönelik uyarılarda bulundu. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü WuQian, "Çin ordusunun egemenliğini koruyacağını" söyledi.ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyareti sosyal medyada da geniş yer tutuyor. İktidardaki Komünist Parti'nin yayın organlarından Global Times'ın eski Baş Editörü Hu Xijin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Çin savaş uçaklarının Pelosi'nin uçağına müdahale edebileceğini belirtti. Gazeteci Hu, 'Savaş uçaklarımız tüm zorlayıcı taktikleri uygulamalı. Bunlar hala yetersizse Pelosi'nin uçağını düşürmeleri bence uygun' ifadelerini kullandı. Hu Xijin, daha sonra Twitter hesabının kapatılması üzerine söz konusu paylaşımını sildiğini açıkladı.

“ABD ile savaşa hazırız”

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 80. Grup Ordusu'nun resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise 'Savaşa hazırlık' ifadesi kullanıldı. Sosyal medya platformu Weibo'daki paylaşım yaklaşık 2 milyon beğeni aldı.

Çin tatbikatla gözdağı verdi

Pelosi'nin olası ziyareti nedeniyle ABD ve Çin ordularının Tayvan yakınlarındaki askeri hareketliliği artırmıştı.Pelosi'nin Tayvan ziyareti spekülasyonlarının arttığı bir dönemde Çin'den bir propaganda savaşı atağı daha geldi.

ABD donanmasının Pasifik'teki 7. filosuna bağlı görev yapan Ronald Reagan savaş gemisi, hafta başında harp filosuyla Singapur'dan ayrılarak kuzeydoğu yönünde Güney Çin Denizi'ne doğru hareket etmişti. Buna karşılık; Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Tayvan Boğazı'nda askeri tatbikat düzenlediği açıklandı. Çin'in Fujian eyaletine bağlı Tayvan kıyılarına 125 kilometre mesafede bulunan Pingtan adaları açıklarındaki sularda atış tatbikatı gerçekleştirildiği belirtilirken, gemilere bölgeye gitmeme uyarısı yapıldı. Çin'e ait Type 054A güdümlü füze fırkateyninin yer aldığı tatbikatta, silah, donanım ve askerlerin muharebe hazırlık testlerinin yapıldığı bildirildi. Tatbikatın ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin muhtemel Tayvan ziyareti öncesi düzenlenmesi dikkat çekti.

Öte yandan ABD Donanması'nın da USS Ronald Reagan uçak gemisi görev grubunu Güney Çin Denizi'ne yönlendirdiği bildirildi.

Biden-Şi görüşmesinin kazananı da Çin olmuştu: Ateşle oynayan kendini yakar

Pelosi'nin Tayvan ziyareti gündemdeyken geçtiğimiz 28 Temmuz'da ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı ŞiJinping'in görüşmesi de Çin'in propaganda zaferiyle sonuçlanmıştı.

Şi, Biden ile yaptığı görüşmede, Tayvan konusunda yabancı müdahalenin kabul edilemeyeceği mesajını verdi. Şi, Biden'a “Çin hükümeti ve halkının Tayvan konusundaki tavrı tutarlıdır; ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumak, 1,4 milyardan fazla Çinlinin ortak iradesidir. Halkın iradesi çiğnenemez. Ateşle oynayan kendisini yakar” dedi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise bu ifadeler yer almamış, iki liderin bölgesel ve küresel konular üzerinde konuştukları aktarılmıştı.

Tayvan'a son ABD ziyareti 1997'de yapılmıştı

BBC'nin ABD Dışişleri Bakanlığı Muhabiri Barbara PlettUsher, Washington'un Çin'in askeri bir yanıt vermesinden endişe ettiğini kaydettikten sonra analistlerin, “Pekin'in Tayvan'ı güç kullanarak ele geçirmeye çalışma ihtimalinin yakın vadede mümkün olmadığı düşünülüyor” değerlendirmesini aktarıyor.Ziyaretin gerçekleşmesi halinde Pelosi, 25 yıl aradan sonra Ada'yı ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olacak. Daha önce, 1997'de NewtGingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.Ziyaret 1 Ağustos yani Çin Halk Kurtuluş Ordusunun kuruluş yıl dönümüne denk gelmesi bir mesaj taşıyordu. .