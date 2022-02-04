Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul, Konya 2022 nüfusu | 2022 Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'nin 2022 nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 665 kişi artarak 84 milyon 680 bin 27 kişi oldu. Vatandaşlar da yaşadığı illerde nüfusun ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul, Konya 2022 nüfusu | 2022 Türkiye'nin nüfusu kaç oldu? Türkiye'nin 2022 nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 665 kişi artarak 84 milyon 680 bin 27 kişi oldu. Vatandaşlar da yaşadığı illerde nüfusun ne kadar olduğunu merak edip araştırmaya başladı.

2022 Türkiye'nin nüfusu kaç oldu?

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları”nı açıkladı. Adrese dayılı nüfus sayımına göre ülke nüfusu 1 milyon 65 bin 665 kişi arttı. Buna göre Türkiye 2022 nüfusu 84 milyon 680 bin 27 kişi oldu. Türkiye'nin geçen sene ki nüfus oranı 83 milyon 614 bin 362 kişiydi.

Adana, Antalya, Bursa, İzmir, Ankara, İstanbul, Konya 2022 nüfusu

İllere göre nüfus verileri ise henüz açıklanmadı.

2022 erkek nüfusu ve kadın nüfusu kaç?

Türkiye nüfusunun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Genç nüfus en fazla Hakkari'de

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23.4 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22.5 ile Şırnak ve yüzde 21.8 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12.5 ile Muğla, yüzde 12.8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

Ortalama yaşam süresi ne kadar?

Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre; doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78.6 yıl, erkekler için 75.9 yıl ve kadınlar için 81.3 yıl oldu.

Nüfus sayımı nedir?

Nüfus sayımı; ev, meslek, eğitim düzeyi, çocuk sayısı gibi alanları kapsayan özellikleriyle ülke nüfusunun nicel ve nitel durumunu belirlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan sayım.

Nüfus sayımının ilk çağdaş örneklerine 17. yüzyılda rastlanmaktadır.