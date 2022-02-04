Türkiye nüfusunun kaçı erkek kaçı kadın? Türkiye'de kaç erkek, kaç kız var? Türkiye'nin yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı kız? 2022 yılında Türkiye nüfus bilgileri açıklandı. Türkiye'nin nüfusunun bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi arttığı açıklandı. Buna göre ülke nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığı açıklandı. Nüfus bilgilerinde ülkede erkek mi çok yoksa kadın mı çok sorusu da yanıt buldu.

Türkiye nüfusunun kaçı erkek kaçı kadın? Türkiye'de kaç erkek, kaç kız var? Türkiye'nin yüzde kaçı erkek, yüzde kaçı kız? 2022 yılında Türkiye nüfus bilgileri açıklandı. Türkiye'nin nüfusunun bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi arttığı açıklandı. Buna göre ülke nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığı açıklandı. Nüfus bilgilerinde ülkede erkek mi çok yoksa kadın mı çok sorusu da yanıt buldu.

Türkiye nüfusunun kaçı erkek kaçı kadın?

Türkiye'nin nüfusu, 2021'de bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

2021 nüfus sayımı verleri

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak belirlendi.

Ülkede15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 milyon 893 bin 750 kişi olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genç nüfusun yüzde 51.3'ünü erkek nüfus, yüzde 48.7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14.3, 2030 yılında yüzde 14.0, 2040 yılında yüzde 13.4, 2060 yılında yüzde 11.8 ve 2080 yılında yüzde 11.1'e düşeceği öngörüldü. .