Türkiye'nin 2022 nüfusu kaç? Türkiye 2022 nüfus sayımı kaç çıktı? Türkiye'de kaç kişi var? Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfus verilerini açıkladı. 2022 yılında Türkiye nüfus sayımına göre ülke nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişi olduğu açıklandı. Buna göre ülke nüfusu geçen seneye oranlar 1 milyon 65 bin 665 kişi arttı. İşte 2022 Türkiye nüfus detayları...

Türkiye'nin 2022 nüfusu kaç? Türkiye 2022 nüfus sayımı kaç çıktı? Türkiye'de kaç kişi var? Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'nin nüfus verilerini açıkladı. 2022 yılında Türkiye nüfus sayımına göre ülke nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişi olduğu açıklandı. Buna göre ülke nüfusu geçen seneye oranlar 1 milyon 65 bin 665 kişi arttı. İşte 2022 Türkiye nüfus detayları...

Türkiye'nin 2022 nüfusu kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları”nı açıkladı. TÜİK verilerine göre ülke nüfusunun 84 milyon 680 bin 273 kişi olduğu açıklandı. Açıklanan rakamla birlikte geçen yıla oranla 1 milyon 65 bin 665 kişi arttığı açıklandı.

2020 nüfus verileri aşağıdaki gibiydi

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2020 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi olarak belirlendi.

Ülkede15-24 yaş grubundaki genç nüfus ise 12 milyon 893 bin 750 kişi olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, genç nüfusun yüzde 51.3'ünü erkek nüfus, yüzde 48.7'sini ise kadın nüfus oluşturdu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2025 yılında yüzde 14.3, 2030 yılında yüzde 14.0, 2040 yılında yüzde 13.4, 2060 yılında yüzde 11.8 ve 2080 yılında yüzde 11.1'e düşeceği öngörüldü.

Nüfus sayımı nedir?

Nüfus sayımı; ev, meslek, eğitim düzeyi, çocuk sayısı gibi alanları kapsayan özellikleriyle ülke nüfusunun nicel ve nitel durumunu belirlemek amacıyla belirli aralıklarla yapılan sayım.

Nüfus sayımının ilk çağdaş örneklerine 17. yüzyılda rastlanmaktadır.