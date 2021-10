Abdulrazak Gurnah kimdir? Abdulrazak Gurnah hangi kitapların yazarıdır? Abdulrazak Gurnah nereli? 2021 Nobel Edebiyat ödülünün sahibi belli oldu. İsveç Akademisi her yıl değişik branşlarda verdiği Nobel Ödülü'nün Edebiyat dalındaki sahibi Abdulrazak Gurnah oldu. Edebiyat alanındaki çalışmalarla adından söz ettiren Abdulrazak Gurnah'ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte Abdulrazak Gurnah'ın hayatı ve biyografisi...

Abdulrazak Gurnah kimdir? Abdulrazak Gurnah hangi kitapların yazarıdır? Abdulrazak Gurnah nereli? 2021 Nobel Edebiyat ödülünün sahibi belli oldu. İsveç Akademisi her yıl değişik branşlarda verdiği Nobel Ödülü'nün Edebiyat dalındaki sahibi Abdulrazak Gurnah oldu. Edebiyat alanındaki çalışmalarla adından söz ettiren Abdulrazak Gurnah'ın kim olduğu da merak edilmeye başlandı. İşte Abdulrazak Gurnah'ın hayatı ve biyografisi...

Abdulrazak Gurnah kimdir?

Abdulrazak Gurnah 1948 yılında Zanzibar'da dünyaya geldi.

Abdulrazak Gurnah Birleşik Krallık'ta yaşayan Tanzanyalı bir romancı.

Gurnah kitaplarını İngilizce olarak kaleme almıştır.

Romanlarının en ünlüsü, hem Booker hem de Whitbread Ödülü için kısa listeye giren Paradise (1994), Desertion (2005) ve Booker için uzun listeye giren ve Los Angeles Times için kısa listeye giren By the Sea (2001)'dir. Kitap Ödülü

Kültürler ve kıtalar arasındaki körfezde sömürgeciliğin etkilerine ve mültecilerin kaderlerine uzlaşmaz ve merhametli bir şekilde sızması nedeniyle 2021'de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü.

Abdulrazak Gurnah hangi kitapların yazarıdır?

Abdulrazak Gurnah bir çok başarılı romanın yazarı olarak biliniyor. İşte Gurnah'ın romanları;

Memory of Departure (1987)

Pilgrims Way (1988)

Dottie (1990)

Paradise (1994)

Admiring Silence (1996)

By the Sea (2001)

Desertion (2005)

The Last Gift (2011)

Gravel Heart (2017)

Afterlives (2020)

