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TIMETURK / EKONOMİ / ''Soros'' haberi Bitcoin'i 55 bin dolara çıkardı

''Soros'' haberi Bitcoin'i 55 bin dolara çıkardı

Meşhur borsa spekülatörü George Soros'a ait bir şirketin yatırım yaptığı yönündeki haberlerin ardından Bitcoin'i 55 bin dolar seviyesine çıkardı.

12 Dakika Önce
2021-10-07 14:07:06
''Soros'' haberi Bitcoin'i 55 bin dolara çıkardı

Milyarder ve borsa spekülatörü George Soros'un kripto paralara ilgi duyduğu şeklindeki haberler ve Soros'a ait bir şirketin yaptığı yatırım, Bitcoin'e yüzde 10'luk bir değer kazandırdı.

Bloomberg'e konuşan Soros Yatırım Birimi Başkanı Dawn Fitzpatrick, Bitcoin'e yatırım yaptıklarını açıkladı.

Fitzpatrick, "Biraz coin'imiz var, çok değil ve paraların kendileri DeFi ve bunun gibi kullanım durumlarından çok daha ilginç değil" dedi.

Açıklamanın ardından Bitcoin, 55 bin dolar seviyesine yükseldi.

Bu yılın başlarında basında Soros'un Bitcoin alım satımı yaptığı yönünde haberler çıkmıştı.

Soros, NYDIG ve Lukka gibi kripto şirketlerinde de yatırımcı olsa da Fitzpatrick'in açıklaması, resmi ağızdan ilk doğrulama olarak öne çıkıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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