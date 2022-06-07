A101 kurban fiyatları 2022 | A101 büyükbaş kurban hisse fiyatı ne kadar? 2022 A-101 küçükbaş, koç, koyun 2022'de ne kadar?

A101 kurban fiyatları 2022 | 2022 yılı kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar marketlerde vekaletle vekaletle kurban kesimi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. A101 büyükbaş kurban hisse fiyatı ne kadar? 2022 A-101 küçükbaş, koç, koyun 2022'de ne kadar? gibi sorulara yanıt internetten araştırılıyor.

A101 kurban fiyatları 2022 | 2022 yılı kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlar marketlerde vekaletle vekaletle kurban kesimi büyükbaş ve küçükbaş fiyatlarının ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. A-101 büyükbaş kurban hisse fiyatı ne kadar? 2022 A101 küçükbaş, koç, koyun 2022'de ne kadar? gibi sorulara yanıt internetten araştırılıyor.

2022 yılında 9 Temmuz'da başlayacak olan kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşların kurban telaşı da başladı. Artan hayat pahalılığı ve kurban bakım giderlerinin artması nedeniyle geçen seneye oranla bu sene kurban fiyatlarında büyük artış olması bekleniyor. Vatandaşlar kurban ibnadetlerini nasıl yerine getireceğini düşünmeye başladı. Bazı vatandaşlar da şimdiden market kurban fiaytlarının ne kadar olduğunu araştırıyor.

A101 kurban fiyatları 2022

Market vekaletle kurban satış fiyatları vatandaşların merak ettiği konuların başında geliyor. 2022 yılı için büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları henüz belirlenmedi. İlerleyen günlerde A-101 büyükbaş (dana) küçükbaş (koç, koyun) fiyatlarının açıklanması bekleniyor.

A101 büyükbaş kurban hisse fiyatı ne kadar?

Geçtiğimiz sene A-101'de 16 kg koç satışları ve 20 kg büyükbaş kemiksiz kurbanlık satışları yapılıyordu. 2021 yılı için 16 kg küçükbaş fiyatı 1.695 TL olarak açıklanmıştı. 20 kg kemiksiz 1/7 hisseli büyükbaş kemiksiz kurbanlık hisse fiyatı ise 1.795 TL olarak açıklanmıştı. 2022 yılı A-101 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ise henüz belli olmadı.

2022 A101 küçükbaş, koç, koyun 2022'de ne kadar?

A-101 marketlerde 2022 yılında büyükbaş kurbanlık hisse fiyatının 3 bin TL civarında olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca küçükbaş hisse fiyatının da 2.500 TL civarında olması bekleniyor.

A-101 vekaletle kurban kesimi nasıl yapılır?

A101'in online sitesinden İslami kurallara uygun olarak, kurban siparişinizi 5 adımda kolayca tamamlayabilirsiniz. Dilerseniz kurbanınızı hayır kurumuna (ZİÇEV - Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı) bağışlayabilirsiniz. Sepetinizde kurban ve kurban dışı ürünler aynı anda bulunamaz.

Sepete Ekleme

Kurbanlık seçiminizi yapıp, sepete ekleye basınca açılan ekranda alıcı bilgisini giriniz. Bağış ürünü seçilmesi durumunda ZİÇEV seçili gelecektir.

Vekalet Onaylama

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban vekalet bilgisi girerek kimin adına vekalet vereceğinizi belirtiniz.

Mağaza Seçimi

Adresinize kurban siparişi vermek için Kurban siparişinizi teslim almak istediğiniz mağazayı seçebilirsiniz

Ödeme

Ödemenizi debit ve kredi kartıyla tek çekim ya da İş Bankası Maximum, Yapı Kredi World, Garanti Bonus ve Online siparişlere özel Akbank Axess kredi kartlarıyla peşin fiyatına taksitli olarak yapabilirsiniz. Siparişinizle ilgili bilgilendirme maili gönderilecektir.

Teslimat

Kurbanınızı, kesim yoğunluğuna bağlı olarak mağazaya ulaşma durumuna ve illere göre Kurban Bayramının 2.gününden itibaren seçtiğiniz mağazadan

Vekâlet yoluyla kurban kesilebilir mi?

Kişi, kurbanını bizzat kesebileceği gibi vekâlet yoluyla başkasına da kestirebilir. Zira kurban, hac ve zekât gibi mal ile yapılan bir ibadettir; mal ile yapılan ibadetlerde ise vekâlet caizdir (Kâsânî, Bedâi‘, V, 67; Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 263-265; Remlî, Nihâyetü'l-muhtâc, VIII, 132). Nitekim Hz. Ali'nin (r.a.) şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Resûlullah (s.a.s.), develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaştırmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve ‘kasap ücretini biz kendimiz veririz' buyurdu.” (Buhârî, Hac, 120; Ebû Dâvûd, Menâsik, 19)

Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekâleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanda önemli olan, kişinin niyetinin Allah için olması ve vekâleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir.

Dolayısıyla kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin, kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun olur. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.