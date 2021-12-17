2022 asgari ücret zam oranlarının belli olmasının ardından binlerce kişi 65 yaş maaşı ne kadar? 2022 yaşlılık aylığı kaç lira oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. Asgari ücrette yüzde 50 oranında bir artış yapıldı ve bu artışla birlikte pek çok aylığa da yeni zamlar geldi. Engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşları yeni yılda hesaplara zamlı olarak yatacak. Geçimlerini 65 yaş aylığı ile sağlayan vatandaşlarımız da şu sıralar yaşlılık aylığı ne kadar oldu? sorusunu soruyor. İşte 2022 65 yaş aylığına gelen zam oranı...

65 yaş maaşı ne kadar? 2022 yaşlılık aylığı kaç lira oldu? 2022 Asgari ücrette zam oranları belli oldu. Asgari ücrete 2022 yılında yüzde 50 oranında bir artış yapıldı. Asgari ücret zammının belli olmasından sonra pek çok kişi 65 yaş aylığı ve yaşlılık maaşının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve evde bakım maaşları yeni yılda hesaplara zamlı olarak yatacak. Geçimlerini 65 yaş aylığı ile sağlayan vatandaşlarımız da şu sıralar yaşlılık aylığı ne kadar oldu? sorusunu soruyor. İşte 2022 65 yaş aylığına gelen zam oranı...

Mİlyonlarca çalılanın merakla beklediği asgari ücret nihayet açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretin 4250 lira olduğu duyuruldu. Erdoğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 250 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden, yüzde asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." Asgari ücretin belli olmasının ardından yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve evde bakım maaşlarının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı.

2022 65 yaş maaşı ne kadar?

Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ve engelli maaşlarının yeni yılda ne kadar olacağını bnlerce kişi merak ediyordu. 2022 yılında yaşlılık aylığının (65 yaş maaşı) 1296 Türk lira olacağı belirtildi.

2022 engelli maaşı ne kadar?

2021'de bin 35,63 TL olarak ödenen engelli aylığı ise bin 552 TL oldu.

65 yaş maaşı kimlere verilir?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına zam bekleyen büyük bir kesim bulunuyor. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu.

2022 sayılı kanuna göre ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir.

Yaşlılık maaşı 2021 yılında yapılan zamla birlikte 711.5 TL'den 864.89 TL'ye yükseltilmişti. Engelli maaşı ise 851.95 TL'den 1035.63 TL'ye çıkmıştı.

8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

- Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Yaşlılık aylığı nedir?

Yaşın ilerlemesi nedeniyle çalışma gücünün azalması sonucu gelir kaybına uğrayan sigortalıların geçimlerini sağlamak amacıyla kurulmuş yaşlılık sigortasından bağlanan aylıktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.