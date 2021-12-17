2022 65 yaş aylığı ne kadar? 2022 yaşlılık maaşı (65 yaş maaşı) kaç lira oldu? Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zam oranı belli oldu. 2022 yılında asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Asgari ücretin kaç lira olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan 2022 asgari ücretin 4250 lira olduğunu duyurdu. Asgari ücret ile birlikte 65 yaş aylığı zammı da belli oldu. Yaşlılık maaşı alan binlerce kişi 2022 yaşlılık maaşı kaç TL oldu sorusuna yanıt aramaya başladı. Yaşlılık maaşında son rakam belli oldu. İşte 2022 zamlı 65 yaş maaşı...

Ülkemizde yüz binlerce kişi 65 yaş aylığıile hayatlarını idame ettirmeye çalışyor. 65 yaş maaşı alanlar 2022 asgari ücretin belli olmasıyla 2022 65 yaş aylığı ne kadar? 2022 yaşlılık maaşı (65 yaş maaşı) kaç lira oldu? sorusunu sormaya başladı. 2022 asgari ücretin ne kadar olacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Erdoğan açıklamasında 2022 asgari ücretin net 4250 TL olacağını ve evlilik durumu ve çocuk sayısına göre bu rakamın değişeceğini belirtti. 2022 Asgari ücretin belli olması ile engelli maaşı, evde bakım maaşı ve 65 yaş maaşı zamları da belli oldu.

2022 65 yaş aylığı ne kadar?

65 yaş aylığına gelen zam oranı belli oldu. Ülkemizde 65 yaş aylığı ile geçinen binlerce kişi bulunuyor ve maaşlarına gelecek zammı merakla bekliyordu. Asgari ücret zammının belirlenmesinden sonra 65 yaş aylığı da belli oldu.

2022 yaşlılık maaşı (65 yaş maaşı) kaç lira oldu?

Hürriyet'te yer alan habere göre 2021'de yaşlılık aylığı 864,89 liraya yükselmişti. 2022 yılında 1301 lira olarak uygulanacak.

2022 engelli maaşı ne kadar?

2021'de engellilere ödenen aylık 1.035,63 liraya yükselmişti. 2022'de ise 1558 lira olacak. Tüm çalışanları ilgilendiren Asgari Geçim İndirimi de asgari ücret zammı oranında artacak.

65 yaş aylığı nasıl alınır?

Yaşlılıkta birlikte çalışma gücü azalmaktadır. Çalışma gücünün azalmasına bağlı olarak da gelir elde ederek yaşamı sürdürmek zorlaşmaktadır. Bu nedenle sosyal güvenlik uygulamasında 'Yaşlılık' bir risk olarak kabul edilmekte ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde emeklilik aylığı bağlanmaktadır.

Kayıt dışı çalışanların ise yaşlanmaları halinde emekli olmaları mümkün bulunmamaktadır. Hele ki belli bir birikimlerinin de bulunmaması durumunda yaşamlarını idame ettirmeleri tamamen güçleşmektedir. Bu durumdaki vatandaşların yaşlanmaları halinde düşecekleri zor durumu hali göz önünde bulundurularak herhangi bir karşılık beklenmeden belirli şartlarda aylık bağlanmaktadır. Bu aylığa halk arasında 65 aylığı denmektedir.

65 yaş aylığı kimlere verilmektedir?

65 aylığı; 65 yaşını doldurmuş, kendisine kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunmayan, sosyal güvenlik kuruluşlarının herhangi birisinden her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan, nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış herhangi bir devamlı gelire sahip bulunmayan ve muhtaçlığını İl veya İlçe Vakıf Mükevelli Heyetlerinden alacakları belgelerle kanıtlayan Türk Vatandaşlarına hayatta bulundukları sürece verilmektedir.

65 yaşın bitiminin tespitinde, ilgililerin nüfus kütük kayıtlarındaki doğum tarihleri esas alınmaktadır. Doğum tarihlerinde yapılacak düzeltmeler ile 65 yaş kanunun yayımlandığı (1976) tarihten geriye doğru bir yıl içinde yapılmış düzeltmeler nazara alınmamaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.