65 yaş aylığı yattı mı? Yaşlılık aylığı bayramdan önce mi yatacak? Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) 8 Temmuz'da mı yatacak? 2022 Temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların maaşlarında artış yapılacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve 5.500 TL'ye çıktı. Memur ve emekli maaşlarına da yüzde 42 oranında zam geldi. Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım ödenekleri de Temmuz ayından itibaren zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının 8 Temmuz'da yatacağını açıklamıştı. Peki 65 yaş maaşı (yaşlılık aylığı) ne zaman hesaplara yatacak?

65 yaş aylığı yattı mı? Yaşlılık aylığı bayramdan önce mi yatacak? Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) 8 Temmuz'da mı yatacak? 2022 Temmuz ayında milyonlarca çalışanın ve sosyal yardım ödemesi alan vatandaşların maaşlarında artış yapılacak. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve 5.500 TL'ye çıktı. Memur ve emekli maaşlarına da yüzde 42 oranında zam geldi. Devlet tarafından ihtiyaç sahiplerine verilen sosyal yardım ödenekleri de Temmuz ayından itibaren zamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur maaşlarının 8 Temmuz'da yatacağını açıklamıştı. Peki 65 yaş maaşı (yaşlılık aylığı) ne zaman hesaplara yatacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamu personellerinin maaşlarının Temmuz ayında 8'inde hesaplara yatacağını açıkladı. Kurban bayramı nedeniyle ödemelerin erkene çekilemsi milyonlarca memuru sevindirdi. Sosyal ödenek alan binlerce kişi de maaşların bayramdan önce yatıp yatmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan flaş açıklama geldi. Yanık maaşların ödeneceği zamanı duyurdu.

65 yaş aylığı yattı mı?

65 yaş aylıklarının ne zaman yatacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. Memur maaşları 8 Temmuz'da hesaplara yattı ve gözler sosyal yardım ödeneklerinin ne zaman hesaplara yatacağına çevrildi.

Yaşlılık aylığı bayramdan önce mi yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım ve ödenek alan binlerce kişiyi ilgilendiren çok öenmli açıklamada bulundu. Yanık sosyal Yardım programları ödemelerinin öne çekildiğini belirtti. Yanıkşunları söyledi: ‘'Yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve sosyal ekonomik destek (SED) ödemelerini bayramdan önce hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL Ödeme yapacağız'' dedi.

65 yaş aylığı zamlandı mı?

Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 30 zam geldi. Böylece asgari ücret 5.500 TL oldu. Asgari ücret zammı ve memurlara gelen zamla birlikte yaşlılık maaşı da arttı.

2022 Temmuz 65 yaş maaşı ne kadar oldu?

65 yaş aylığına yüzde 41 oranında artış yapılması bekleniyor. 1084 TL olan 65 yaş maaşının yeni zamla birlikte 1.520 TL'ye çıkması bekleniyor.

65 yaş maaşına kimler başvuru yapabilir?

65 yaş aylığı alabilmek için bazı şartları yerine getiriyor olmalı. Aranan şartlar ise şunlar;

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.