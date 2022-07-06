Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı yaşlılık aylığı (65 yaş maaşı) kaç TL oldu? Yaşlılık aylığına ne kadar zam geldi? Milyonlarca memur, emekli ve asgari ücretlinin maaşına Temmuz'da zam yapıldı. Temmuz zammı ile birlikte devletten sosyal ödenek alan binlerce kişinin de maaşına zam geldi. Bunlardan biri de yaşlılık aylığı. Temmuz 2022'de yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) binlerce kişinin hesabına zamlı olarak yatacak. Peki yaşlılık aylığına ne kadar zam geldi?

Yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 Temmuz zamlı yaşlılık aylığı (65 yaş maaşı) kaç TL oldu? Yaşlılık aylığına ne kadar zam geldi? Milyonlarca çalışan, işçi, memur ve asgari ücretlinin maaşına Temmuz ayında ara zam yapıldı. Ara zamla birliktepek çok çalışanın maaşı arttı. Memurlara yüzde 41.69 oranında zam yapılırken asgari ücretlilere ise yüzde 30 oranında artış yapıldı. Asgari ücret ve memur zam oranlarının bellş olmasının ardından gözler sosyal ödeneklerde yapılan artışlara çevrildi. Peki yaşlılık aylığı (65 yaş maaşı) Temmuz zammı ile birlikte ne kadar oldu?

Yaşlılık aylığı ne kadar oldu?

Asgari ücrete Temmuz ayına yüzde 30, memur maaşlarına ise yüzde 41 oranında zam yapılacak. Bu oranlar ile pek çok sosyal ödeneğe gelecek zamlarda belli oldu. 2022 Temmuz ayında yaşlılık maaşına da zam geld. Gelen zam sonrası yaşlılık maaşı 1296 TL'den 1684 liraya yükseldi.

2022 Temmuz zamlı yaşlılık aylığı (65 yaş maaşı) kaç TL oldu?

Asgari ücretin artması ile 65 yaş aylığı almaya hak kazanan vatandaşların sayısında da artış olacak. Hane başına düşen gelir asgari ücretin 3'te 1'inden düşük olan yaşlılar 65 yaş maaşı alabilecek. 2022 Temmuz ayında 65 yaş aylığı 1700 TL'ye yakın olacak.

Engelli aylığı ne kadar oldu?

2022 Temmuz ayında engelli maaşları da arttı. Agari ücrete gelen zam sonrası engelli aylıkları şöyle oldu; Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı bin 124 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı bin 687 lira, engelli yakını aylığı da bin 124 lira oldu.

65 yaş maaşına kimler başvuru yapabilir?

65 yaş aylığı alabilmek için bazı şartları yerine getiriyor olmalı. Aranan şartlar ise şunlar;

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

65 yaş maaşına başvuru nasıl yapılır?

65 yaşında ve üstünde olan kişilerin 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza yaşlı aylığı bağlama işlemleri şöyle yapılır:

Vatandaşlar öncelikle Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden BAŞVURU EVRAKLARI alınır.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınır.

Alınan belgeler SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir.

SGK alınan belgeleri inceler ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verir.

65 yaş aylığı için başvuruyu yakını tarafından (VASİ) yapılması için mahkemeden VASİ'lik kararı alınır. Vasi olan kişinin başvuruda dikkat etmesi gerekenler:

Aylık Başvurusunda Bulunurken;

1. Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığına

2. Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğuna

3. Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğuna,

4. Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığına

5. Başvurunuzun ilgili Mal müdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğine dikkat edin! .