2022 yaşlılık maaşı ne kadar? 2022 Temmuz zamlı 65 yaş aylığı kaç TL oldu? Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) ne kadar zamlandı? Asgari ücrete yapılan zammın ardından yaşlılık maaşı alan binlerce vatandaş kendi aylıklarına ne kadar zam geldiğini araştırmaya başladı. Milyonlarca asgari ücretlinin maaşına yüzde 30 oranında zam yapıldı. Asgari ücret zammıyla birlikte yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) da zamlandı. İşte 2022 Temmuz zamlı yaşlılık maaşı detayları...

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zam oranını sabırsızlıkla bekliyordu. Sadec asgari ücretlikler değil, maaşları asgari ücrete endeksli olan yüz binlerce kişi de asgari ücret zam oranının açıklanmasını bekliyordu. 2022 yılı Temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek yeni asgari ücretin 5.500 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapıldı. Peki yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) alan vatandaşların maaşlarına ne kadar zam geldi?

2022 yaşlılık maaşı ne kadar?

Asgari ücrete yapılan zamla birlikte pek çok sosyal ödeneğe de zam yapıldı. Bunlardan birisi de yaşlılık maaşları. 2022 Temmuz ayından itiabren yaşlılık maaşları zamlı olarak ödenecek. Asgari ücrete yapılan zamdan sonra 65 yaş aylığı (yaşlılık maaşı) 1.296 liradan 1.684 liraya çıktı.

2022 Temmuz zamlı 65 yaş aylığı kaç TL oldu?

Hükümet milyonlarca asgari ücretliyi ve sosyal ödenek alan vatandaşları ilgilendiren asgari ücret açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşına geçerek yaptığı açıklamada asgari ücretin 5.500 TL olduğun duyurdu. Bu orana göre yeni 65 yaş aylığı da 1684 TL oldu.

65 yaş maaşına kimler başvuru yapabilir?

65 yaş aylığı alabilmek için bazı şartları yerine getiriyor olmalı. Aranan şartlar ise şunlar;



1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

Yaşlılık maaşı (65 yaş aylığı) başvurusu nasıl yapılır?

65 yaşında ve üstünde olan kişilerin 2022 sayılı Kanun kapsamında muhtaç vatandaşlarımıza yaşlı aylığı bağlama işlemleri şöyle yapılır:

Vatandaşlar öncelikle Valilik veya Kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden BAŞVURU EVRAKLARI alınır.

İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınır.

Alınan belgeler SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) - Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilir.

SGK alınan belgeleri inceler ve yaşlılık maaşı alıp almayacağınıza karar verir.

65 yaş aylığı için başvuruyu yakını tarafından (VASİ) yapılması için mahkemeden VASİ'lik kararı alınır. Vasi olan kişinin başvuruda dikkat etmesi gerekenler:

Aylık Başvurusunda Bulunurken;

1. Başvurunuzun hizmetlerimiz kapsamında olup olmadığına

2. Başvurunuz aylık işleminin (aylık türünün) doğru olduğuna

3. Tüm belgelerin eksiksiz olarak doldurulduğuna,

4. Belgelerin ilgili yerlere onaylatılarak alındığına

5. Başvurunuzun ilgili Mal müdürlüğüne/ Defterdarlığa teslim edildiğine dikkat edin!

.